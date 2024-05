El Pazo da Peregrina de Ames acoge la cena benéfica que busca mejorar la investigación y atención a enfermos pediátricos

El salón de plenos de la capital maiana fue marco de la presentación de la segunda Cea Solidaria da Obra Social de Pediatría & Concello de Ames que llegará el próximo 14 de junio a Bertamiráns. Se trata de un evento organizado por el Encontro de Empresarios de Ames, Obra Social Pediatría y Albarín Catering y Eventos, y en el que colabora la administración local. El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para contribuir a la investigación sanitaria y aumentar la calidad de la atención a los pacientes pediátricos del CHUS. Contará con la actuación de DJ Dani y María Iglesias, ganadora del concurso Canta con Ames 2022.

Bajo el lema Axúdanos a debuxar o seu sorriso, la comida tendrá lugar el viernes 14 de junio, a las 20.30 horas, en el Pazo da Peregrina, en la capital municipal. El precio del menú será de 30 euros para adultos y de 15 euros para pequeños de 6 a 12 años (la entrada es gratuita para menores de 6 años). De estas cantidades se donan 5 euros, y los interesados pueden sumarse en el enlace de la web ames.gal con el que se accede al formulario (que hay que rellenar para comprar entradas para la cena o acceder a la información de la fila cero para realizar donaciones). Más datos llamando al número de teléfono móvil 641 11 60 05.

Asimismo, las entradas para el evento también se podrán adquirir en tres establecimientos comerciales y hosteleros de Bertamiráns (Conchi Vallina, Papelería Chavián y Don Budi) y en otros tres de O Milladoiro (cafetería de la casa de la cultura, Nenos Nais y Nonna & Go).

Concurrida presentación

La presentación del acto solidario corrió a cargo de Blas García, alcalde de Ames; Federico Martinón Torres, jefe y coordinador del Servicio de Pediatría del CHUS y máximo responsable da Obra Social Pediatría; Uxía García, concejala de Benestar Social; Ramón Cordido, presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA); y Eduardo Rañó, en representación de Albarín Catering. También asistieron Ana Belén Paz, concejala de Promoción Económica; Susana Señorís, concejal de Promoción da Saúde; Belén Mosquera Pérez, miembro del equipo directivo de la Obra Social Pediátrica; Mayte Autran García, gerente administrativa de la Obra Social Pediátrica; y Jorge López y Beatriz López, vocal y responsable de XEA, respectivamente.

El regidor incidió en que “as iniciativas máis importantes son as que benefician ás persoas, como é o caso desta cea solidaria”, mientras que Martinón recordó que se busca “dun xeito solidario tratar de mellorar os aspectos non sanitarios como son o social, pedagóxico ou de apoio aos rapaces e rapazas que teñen que ingresar no hospital”, aplaudiendo que Ames dé continuidad a la iniciativa.