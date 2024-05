El Concello de Ames cuelga en Internet un video dedicado a los alumnos de Barouta y su aplicación metereológica

La concejalía de Promoción Económica e Innovación de Ames elaboró y colgó en Internet un vídeo resumen de la presentación hecha en la sede central de Cooperativas Lácteas Unidas (Clun), por parte del alumnado de cuarto de Primaria del CEIP de Barouta, sobre la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial en el sector ganadero.

Esta iniciativa, que desarrollaron entre todos como trabajo de aula, busca facilitar el trabajo de esos profesionales, ofreciendo información meteorológica en tiempo real que les permita mejorar el rendimiento de las explotaciones. Durante la presentación, los chavales estuvieron acompañados por personal de su centro así como del alcalde de Ames y de las concejalas de Promoción Económica y Educación.

Hay que recordar que hace unos meses, escolares de este centro maiano crearon en sus instalaciones una estación meteorológica que ofrece datos en tiempo real sobre condiciones climáticas de la zona. A partir de este proyecto, los alumnos fueron un paso más allá, con una aplicación móvil. "Dito proxecto acadou o primeiro premio, valorado en 2.000 euros, dentro da categoría de premios educativos da xornada de innovación InnovAmes, que se celebrou no pasado mes de xaneiro no pavillón polideportivo do Milladoiro", añaden desde la administración local.