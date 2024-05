La diputada nacionalista Iria Carreira exige que se reforme el colegio xalleiro Barrié de la Maza durante este verano

El BNG urge a la Xunta para que aproveche el periodo vacacional y solucione los “graves problemas das instalacións do CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba”. Así, el portavoz nacionalista en la capital xalleira, Juan David Sixto, y la diputada, Iria Carreira, insistieron en una nueva visita al centro en que sería una “irresponsabilidade gravísima” que no se actuase en verano.

Hay que recordar que Educación confirmó a este diario que se va a intervenir en el CEIP, pero sin fijar fechas. Entre las carencias más señaladas en el Barrié de la Maza denuncian “problemas de illamento, con xanelas de cristal único e en pésimas condicións, o que se agrava aínda máis cun sistema de calefacción insuficiente”, tal como pusieron sobre la mesa los nacionalistas en abril, llevando también al Parlamento gallego “os problemas de filtración dun edificio de 50 anos que sufriu xa desprendementos do teito que poñen en risco a seguridade da comunidade educativa”. Además, instan al Concello a que resuelva las carencias en calefacción y mantenimiento eléctrico.

Reparto de culpas

O centro esixe unha mellora integral xa que existen problemas graves que hai que solucionar mais, mesmo así, vémonos na obriga de denunciar tamén a deixadez por parte do Concello que ten que asumir o seu mantemento. Na visita puidemos comprobar que hai lámpadas que non se cambian, portas desleixadas, avarías na calefacción... ás que tería que poñer remedio o goberno municipal que, por outra parte, non está a facer a presión sobre a Xunta para que tome cartas no asunto", denuncia Juan David Sixto, quien también cree que "as crianzas de Santa Comba merecen un centro en condicións e non o que están padecendo, un edificio antigo que fai augas por todas partes".

La diputada nacionalista, Iria Carreira, insistió por su parte, en que llevará al Parlamento "as veces que faga falta a gravísima situación do centro", y que trasladará la urgencia de las actuaciones, ya que "Santa Comba merece un centro educativo dos nosos tempos e non unha casa dos horrores abandonada que parece que é ao que a está condenando a Xunta. Insistiremos en que hai que actuar para aproveitar o tempo de vacacións e que a comunidade escolar non comece outro novo curso nestas circunstancias inadecuadas".