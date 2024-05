Las familias del colegio Barrie de la Maza aprueban tras dos décadas de votaciones la jornada única para Santa Comba

La jornada única se acaba de imponer en el colegio Barrié de la Maza de Santa Comba tras dos décadas de intentos fallidos. Finalmente, se superaron los votos favorables del 58 por ciento del censo de padres y tutores (197 sufragios) de forma que, de 339 vecinos con derecho a voto, 213 se decantaron a favor de unificar las cinco horas lectivas de la jornada escolar con un "horario de clases uniforme para todo o curso, de setembro a xuño, de 09.30 a 14.30 horas sen cortes nin variacións", apuntaba el director del CEIP, César Ramos. El transporte no se verá afectado y, por supuesto, se mantendrá el comedor.

La noticia supone un antes y después para el grueso de la comunidad educativa, ya que según las mismas fuentes, las familias tendrán a partir del próximo curso "máis facilidades porque poden recoller aos nenos e nenas ás 14.30 horas, ao rematar as clases; ás 15.15 h., despois de xantar no comedor; ou ás 16.15 horas, no momento da saída dos buses" o incluso despuñes de las actividades que organice la ANPA o el Concello", destacaba Ramos. El personal colaborador del comedor y los cuidadores del transporte desempeñarán, igualmente, la misma función que con la jornada partida.

A estas facilidades se une que los alumnos tendrá así "o mesmo tipo de xornada que no IES Terra de Xallas e que nos demais centros educativos da comarca, na Baña, Negreira, Brión, Pepe de Xan Baña", entre otros. Y, además, podrán completar las tareas de la clase o estudar en polos creativos después del comedor, y con profesorado del propio centro, "polo que poderían chegar á casa xa coas tarefas realizadas". Los escolares evitarán las clases vespertinas, "o que implica maior rendemento académico e se reduce o recreo da tarde e a conflitividade do mesmo".

Cuadro docente

La estabilidad del cuadro docente es otra ventaja, ya que no hay que olvidar que "o curso pasado abandonaron o noso centro 18 mestres ou mestras, o que deriva nunha dificultade evidente para continuar os proxectos educativos de cursos pasados". Y no hay que olvidar que, de esta forma, "increméntanse as posibilidades de que os nenos e nenas participen en máis actividades fóra do horario lectivo, por exemplo, asistir ao conservatorio de música ou actividades nos concellos limítrofes. Y por si fuera poco, Ramos incide en que "as familias disporán os luns dun horario fixo de atención con todo o profesorado do centro e con posibilidade de flexibilizalo segundo as necesidades das familias".