Solicitan la convocatoria de la junta local de Ames tras batirse en 2023 el récord de delitos: sumaron un total de 1.034

El PP de Ames acaba de solicitar la convocatoria de la junta local de seguridad tras alcanzar el número de delitos registrados un récord en 2023: fueron más de mil, 1.034 en concreto. Y según el partido que lidera Oliva Agra “nunca na historia do Concello houbo tantas infraccións penais”, superando incluso las elevadas cifras de 2022, cuando contabilizaron 1.004 ilícitos.

Al hilo, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Interior indican que el año pasado la criminalidad convencional siguió su línea con 675 intervenciones, a las que hay que sumar 359 delitos informáticos. Además, la infracción más grave de cuantas se produjeron en el término municipal en 2023 fue la que figura en la estadística gubernativa como homicidio doloso y asesinato en grado de tentativa. Los hurtos figuran como los delitos más habituales, con 127 (95 en el año anterior), y los robos con fuerza en domicilios establecimientos u otras instalaciones fueron 29 (19 en viviendas). Desde la oposición maiana recuerdan además que la reunión de esa junta debe de ser convocada de manera semestral, pero en Ames, “salvo erro, non se realiza desde o mes de xuño de 2022. Son dous anos xa sen celebrar este tipo de xuntanza con representantes de todos os corpos de seguridade mentras o alcalde semella estar tranquilo”.

Riñas y violencia

También figuran entre estos datos delitos graves y menos graves de lesiones y riñas multitudinarias, sumando 8 en todo el 2023, y 11 robos con violencia e intimidación, casi uno al mes. Y además, hubo cuatro sustracciones de vehículos y dos delitos de tráfico de drogas. "Con todas estas cifras na man, e tendo en conta que coa comparativa con outros anos o número de delitos en Ames crece cada ano, non está de máis que se convoque a xunta local de seguridade tal e como solicita o PP esperando que a súa petición sexa atendida polo alcalde. Porque aínda que desde o despacho do concello se poida quitar importancia a estes delitos, a perspectiva de quen foi víctima e outra ben distinta. E a función dos concelleiros é a de poñer todos os medios posibles para mininizar ó máximo o número de delitos no municipio. E para iso temos unha ferramenta que se chama xunta local de seguridade e que por non se sabe que razón non se está a utilizar despois de dos anos sen ser convocada", concluyen desde el Partido Popular