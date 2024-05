Estabilizada la incidencia de la gastroenteritis en los colegios de Ames al sumar apenas seis casos en las últimas horas

Concello de Ames y Xunta dan por “estabilizado” el cuadro de gastroenteritis que afecta a alumnos y monitorado del CEP Ventín, así como en menor medida al CEIP Agro do Muíño. La noticia llega tras tener conocimiento la Consellería de Sanidade de apenas seis casos este sábado que, sumados a los 59 de estos días, arrojan un total de 65 pacientes con cuadro de diarreas, fiebre y vómitos. Por contra, desde la ANPA As Brañas del primer centro mencionado elevan la cifra a “preto dun cento de rapaces e persoal”, tras ser advertidos por las propias familias. Y en el colegio de Ortoño, a su vez, tienen noticias de “menos de 10 casos”. En pocas jornadas está previsto que se determine la causa.

Así, en el comunicado divulgado, administración local y autonómica trasladan que “as mostras recollidas nos comedores e nos coprocultivos dos pacientes revelarán a orixe deste brote nos vindeiros días”. Asimismo, y a través de Sanidade, se ha confirmado que todas las personas atendidas “foron dadas de alta” ya. De cualquier forma, durante el fin de semana seguirán habilitados el whatsapp municipal (606 714 163) y el teléfono del Sistema de Alerta Epidemolóxica de Galicia (649 829 090).

Según las mismas fuentes, “nos próximos días coñecerase a orixe, vírica ou alimentaria, desta afección mediante as mostras recollidas nos comedores escolares amesáns e os coprocultivos dos pacientes que precisaron acudir a un centro sanitario”. “Sanidade rexistrou sesenta e cinco casos” prosiguen, pero “sen ningún cadro de gravidade” entre ellos.

En cuanto a la apertura del comedor en Ventín, desde el Concello de Ames planteaban, siempre con la máxima cautela y pendientes de cualquier noticia o incidencia, la posibilidad de que este lunes pueda volver a estar operativo. El dato, sin embargo, aún no está confirmado al cien por cien, por lo que desde As Brañas comunicaban la “intranquilidade dos pais” de cara a conocer “se vai abrir con normalidade”, ya que les han comunicado que no será, precisamente, hasta esa jornada cuando la administración sanitaria y la educativa divulguen resultados.

Agilizar las pesquisas

“O que pediríamos é que axilicen as investigacións e o seguimento da incidencia para ter información fidedigna coa que poidamos mandar o luns aos rapaces ao centro”, prosiguen desde esta asociación de familias de alumnos. Y es que, entre otros datos contradictorios, tienen constancia de que algunos de los afectados “presentaron molestias xa o mércores”, por lo que, si se determinase que la causa fue la merluza o la ensalada servidas el jueves, difícilmente se podría extrapolar la gastroenteritis a los chavales que reportaron molestias el miércoles, cuando se sirvió ensaladilla rusa y fabada. Y un dato más: no todos los que consumieron el menú esas dos jornadas “remataron enfermos”.

Diferencias evidentes

Hay, asimismo, otro dato que llama a la confusión: a pesar de que la comida sale de los mismos fogones, tanto para los alumnos de Ventín como para los de Agro do Muíño, las familias no llegan a entender por qué la incidencia en este segundo colegio es “aparentemente menor”, según todas las fuentes consultadas, y pese a contar con un número similar de comensales. Por ello, padres de Ventín especulan con varias posibilidades, como que “a gastroenterite teña que ver coa comida ou quizais coa manipulación de produtos externos; pero a causa tamén pode ser debida a un problema coas propias instalacións onde se serven os menús”, sin olvidar la posibilidad, cada vez menos plausible, de que esté detrás un virus estomacal o similar por contagio. Ante todo ello, concluyen que “para nós é imprescindible que determinen ben a orixe” del brote.

En cuanto al estado de los afectados, fueron remitiendo la fiebre y los vómitos; las diarreas también están causando menos molestias.