Seis veciños de Dumbría lembran historias da vila en audioguías para visitas comentadas

O Edificio Bitácora do Ézaro acollerá o día 8 a presentación do proxecto participativo que permite recuperar a memoria dos lugares de Dumbría a través dos recordos de seis veciños, no marco do programa Contos do mar, no que tamén participan Carnota e Fisterra para poñer en valor o patrimonio inmaterial da cultura mariñeira.

As lembranzas de Maricarmen, Celina, María Luisa, Alejandro, Lela e Genoveva recolléronse en audioguías que o Concello lles facilitará aos visitantes para un roteiro comentado dende o Centro de Interpretación de Rutas Monte Pindo.

Así, por exemplo, Maricarmen conta o ben que se dan as cebolas no Ézaro, onde os terreos de cultivo son parcelas moi pequenas, pero a auga abundante, o que lle da un sabor especial; Lela explica, cunha pincelada de humor, que as mulleres eran as que carrexaban as toradas de madeira dende as montañas ata os serradoiros da costa; e Celina explica que nos tempos da construcción dos túneles da central hidroeléctrica do Ézaro existía un funicular para transportar os materiais dende o Coadoiro ata a Pedra da Folga, e que en ocasións ela tamén montaba para ir buscar pólvora á fábrica.