Finaliza a restauración de peto de ánimas de Cacheiras que foi vandalizado con pintura vermella

Esta semana finalizaron os traballos de restauración do peto de ánimas de Cacheiras (Teo) da man do conservador e restaurador Xabier Bernárdez Fresco (Berna). Un traballo que supuxo a recuperación dun elemento catalogado por Patrimonio e incluído no inventario de bens culturais do PXOM que ten gran veneración entre a veciñanza. Este monumento fora vandalizado con pintura vermella a finais do pasado ano.

Concretamente, os danos localizáronse principalmente no retablo central do peto de ánimas no que figura a Virxe María suspendida entre as nubes que tende a man para liberar do lume do purgatorio a tres almas. A representación de meniños entre as lapas, purgando os seus pecados, é pouco habitual, pois contraponse coa peculiar inocencia infantil. Este feito outórgalle gran orixinalidade a un monumento que permanecía en bo estado de conservación.

Xunto co de Raxó, o peto de ánimas de Cacheiras é unha das mellores mostras etnográficas e da arquitectura popular ao culto aos mortos e da devoción ás ánimas.

Imaxe do peto de ánimas xa restaurado / Cedida

Precisamente, por esa gran importancia e veneración que ten este elemento, o Concello de Teo condenou de forma enérxica o acto de vandalismo, tramitando a correspondente

denuncia e solicitando á veciñanza a súa colaboración para, ante este tipo de comportamentos destrutivos, se denuncien os actos.

Cómpre lembrar que esta figura foi restaurada no ano 1987 e máis recentemente en 2009. Orixinalmente atopábase xusto no cruce entre a estrada comarcal de Santiago á Estrada

coa de Cacheiras ás Galanas, pero coa reforma da actual AC-841 foi traslada ao seu emprazamento actual para garantir a súa conservación e facilitar a súa valorización.