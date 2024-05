Miguel Muíños Chamadoira pesca el primer salmón de la temporada en el Ulla y lo devuelve al río

"Penso que non contabiliza como campanu, porque optei por devolvelo ao río". Este es el testimonio del pescador Miguel Muíños Chamadoira, pontevedrés de 37 años que, de cualquier modo, tiene el privilegio de haber capturado el primer salmón del año en el Ulla, concretamente en el coto de Ximonde.

"Solteino porque penso que foi a decisión acertada, diante das condicións que temos nos ríos", aporta este deportista, que lleva ya una década pescando salmones. La pieza, de unos cinco kilos, no fue por lo tanto etiquetada, pesada o medida, motivo por el cual no podrá figurar en las estadísticas del año. Pero a Miguel no parece importarle demasiado, "porque creo claramente que a presencia deste animal vai a menos desde hai tempo, e iso a pesar dos moitos pescadores que acudimos ao río cada tempada".

Como dato anecdótico, hay que recordar que en el reciente campeonato internacional de pesca que se llevó a cabo en A Estrada durante la Festa do Salmón no hubo captura alguna, "aínda que compite moita xente", destaca. No es la primera vez que pasa, pese a que el municipio estradense goza de hasta cuatro cotos cada vez más frecuentados por pescadores, pero menos por los peces.