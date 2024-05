Alumnos dos institutos Virxe do Mar e A Cachada fixeron o Paseo de Jane por Noia e Boiro

Os estudantes do IES A Cachada, de Boiro, xunto cos do IES Virxe do Mar, de Noia realizaron este venres o coñecido Paseo de Jane, unha iniciativa de ámbito internacional que se organiza cada ano o 4 de maio, coincidindo coa data de nacemento da activista e urbanista canadense Jane Jacobs.

Un paseo que tiveron que aprazar vinte días porque “non puidemos facelo no seu momento polas choivas”, aclaran dende o instituto da capital boirense.

Unha das paradas foi na casa do concello de Noia / Cedida

A proposta consiste en realixar accións e percorridos, de xeito simultáneo en varias cidades do mundo, para reivindicar as rúas como espazo público de convivencia e encontro. Trátase, segundo sinalan dende o IES A Cachada “dunha chamada colectiva para promover un urbanismo inclusivo, participativo e de xénero”.

Visita ao Club de Remo de Cabo de Cruz / Cedida

O roteiro levou ao alumnado pola mañá á vila de Noia, onde visitaron a casa do concello e a igrexa de Santa María a Nova, entre outros espazos, e pola tarde percorreron as rúas e diferentes recunchos de Cabo de Cruz (Boiro).