Macrofoliada en Negreira con treinta grupos este sábado y un Festival Nicrarock diferente para el 14 de junio

Os Garuleiros y el Ayuntamiento de Negreira organizan este sábado una macrofoliada con una treintena de grupos y sorteos, que abrirán en la Praza do Concello el conjunto anfitrión y cerrarán antes de medianoche Os Petadores de Zas. Además, el próximo mes vuelve el festival Nicrarock al Parque do Coto con la Banda Ateneo, que interpretará temas actuales con Narci Rodríguez como invitado; Broken Peach y Carlos Bau & 80 razones, el 14 de junio, a las 22.00 horas.

Otros grupos que acudirán a la macrofoliada (que incluye cantina y "xantar a fartar") con las tres escuelas de pandeireteiras de Negreira, así como las de A Baña y A Costaneira, Ledicia de Burela, Aloaminha, Vai pola gaita, As Loitadoras de Santa Comba, Pandeireteiras de Ermedelo, Chan das Lamas, Veiga do Cotón y alumnos de la escuela municipal, Repeniqueiras de Urdilde, Ledicia de Burela, Amas de Casa de Rois, A Portela Vella, Música e Baile de Brión, AC Rosalía de Castro, Atrevidas de Monte, Escola de Música da Baña, Os Ghazafellos, TríoPrata, Os Sentenarios, Foliada de Montiño y Cantareiras de Liñaio.

Destacar que ambos eventos musicales son gratuitos, y también que la II Foliada Barcalesa incluirá a última hora actuaciones libres, así como menús a precios populares y galardones, consistentes en vales para gastar en los comercios y establecimientos hosteleros, además de sorpresas.