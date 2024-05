Ferido un condutor tras caer co coche por un barranco en Noia

Un condutor resultou ferido nun accidente de tráfico despois de que o seu vehículo caera por un barranco na baixada de Testal, no municipio de Noia. Os bombeiros do parque comarcal de Boiro foron avisados ao redor das 13.35 horas dunha saída de vía.

Cando chegaron ao lugar do sinistro tiveron que acudir ao rescate do ferido, que estaba no interior do seu vehículo e precisaba axuda para saír. Os bombeiros usaron o taboleiro espinal para extraer o accidentado, que foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, segundo o ordenaron os servizos médicos.

Nas labores de auxilio tamén participaron unha patrulla da Policía Local e efectivos do GES de Noia, ademais de persoal médico e unha ambulancia do 061. Para a recuperación do vehículo foi necesario o emprego dunha grúa de rescate.