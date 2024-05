Rescatan a unha persoa que caeu nun burato na contorna do río Vilacoba en Noia

Os bombeiros do parque comarcal provincial de Boiro participaron na tarde do xoves nun operativo de rescate dunha persoa que caeu nun burato nas proximidades do río Vilacoba, no concello de Noia.

A persoa xa fora extraída do burato á chegada dos bombeiros polo que a súa intervención consistiu na axuda ao persoal sanitario para mobilizar a padiola e trasladar á persoa ao centro de saúde de Noia.

Completaron o operativo a Policía Local, a Garda Civil de Porto do Son e o GES de Noia.