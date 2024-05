Sanidade estuda recorrer a médicos con segunda residencia en Barbanza para que traballen no verán na zona

A Xunta está a avaliar a posibilidade de que facultativos con segunda residencia no Barbanza poidan traballar no verán nos centros de saúde da zona, segundo indicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, no Parlamento, en resposta a unha pregunta sobre a atención sanitaria en Ribeira e as medidas previstas para incrementar a cobertura das prazas de médicos.

Incidiu en que a Xunta está a buscar solucións “imaxinativas e resolutivas”. Apuntou a posibilidade de que facultativos externos acudan puntualmente a realizar xornadas de consultas, ademais de, en diálogo coas xerencias das áreas sanitarias, deseñar plans para cubrir a asistencia ante este falta de profesionais.

Remarcou que a atención urxente no centro de saúde de Ribeira está garantida, aplicando todas as ferramentas de clasificación de doentes das que dispón o Sergas. Lembrou, ademais, que o centro conta coa colaboración e presenza de todo o persoal de enfermería, “que fai un labor moi importante no seguimento dos pacientes crónicos e na atención dos agudos”.

No centro de saúde de Ribeira creouse no 2020 unha nova praza de facultativo en horario de mañá, e no 2022 solicitouse a reconversión de dúas prazas de médico de familia a facultativo especialista en primaria, que se cubriron con dous profesionais. Ademais, no PAC aumentouse a presenza de médicos e enfermeiras nas quendas de tarde de luns a venres, segundo indicou Caamaño.

Esperas de tres semanas

Pola súa banda, a deputada do BNG, Rosana Pérez, cualificou de “escandalosa” a falta de médicos en Ribeira e afirmou que os pacientes teñen que esperar “agora até tres semanas para ser atendidos”. Unha situación que, engadiu, “aínda será peor coa chegada do verán, cando a poboación case se triplica”.