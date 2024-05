Reconoce abusos a una menor en Noia y alega arrepentimiento y reparación del año

Un hombre ha reconocido este jueves haber cometido abusos sexuales a una menor en el área de Noia y ha alegado arrepentimiento y reparación del daño. En su comparecencia ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, el individuo ha reconocido la autoría de los abusos perpetrados el 5 de julio de 2020 en su domicilio y ha dicho que era la primera vez que se veían y que la menor, de 14 años, acudió a su vivienda, por sus propios medios.

El acusado ha confesado que realizó diversos tocamientos "dos segundos" y a sabiendas de la edad de la víctima, si bien ha asegurado que no se prolongó más. "Al día siguiente hablé con el padre, le reconocí los hechos y le pedí disculpas. Me arrepiento totalmente de todo lo que hice en ese momento", ha declarado.

La Fiscalía, después de conocer este testimonio, ha renunciado al resto de testigos, con la protesta de la acusación particular, si bien el tribunal ha decidido dar por terminado el proceso. El Ministerio Fiscal ha mantenido la calificación como abuso sexual, si bien ha rebajado la pena de tres a dos años de prisión junto con libertad vigilada de cinco años, la prohibición de actividades con menores durante tres años y una indemnización de 5.000 euros.

La acusación particular, en cambio, ha mantenido la petición inicial de tres años junto con 10.000 euros de indemnización. La defensa, por su parte, ha pedido un único año de cárcel al alegar que fue un hecho puntual del que se mostró arrepentido y que ya ha intentado reparar el daño al consignar la responsabilidad civil. Ha añadido que la menor no tiene daños psicológicos y que el acusado no tiene antecedentes penales y cuida de su padre, en situación de dependencia.