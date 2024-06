Arde un vehículo no lugar de Pontenaveira, na Pobra do Caramiñal

Os bombeiros do parque comarcal provincial de Ribeira foron alertados esta mañá, ás 08.00 horas, dun incendio que afectou a un vehículo no lugar de Pontenaveira, na parroquia de Caramiñal no municipio da Pobra do Caramiñal.

O lume orixinouse no motor do automóbil e precisou da asistencia dos bombeiros para poder ser extinguido. Na incidencia tan só houbo que lamentar danos materiais.

No operativo tamén participaron a Policía Local da Pobra e a Garda Civil de Boiro.