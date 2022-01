Los vecinos de A Pobra han pulverizado su propio récord en lo que al reciclaje de aceites usados se refiere. El año pasado depositaron en los quince contenedores especiales repartidos por todo el municipio 7.065 kilos de aceites, lo que supone 370 más que el año anterior.

El alcalde, Xosé Lois Piñeiro, saca pecho en su muro de Facebook ante el éxito de esta “liga medioambiental” en la que despuntaron los residentes en la zona de Camiño Ancho (con 230 kilos, 225 más que en 2020) y en la que han bajado la guardia los de las inmediaciones de la calle Venecia, donde la cifra bajó en 180 kilos, hasta los 290.

El ranquin de esta campaña de reciclaje lo lideran los vecinos de la fachada portuaria, con 1.300 kilos, seguidos de los de O Lagar (960), calle Fraga Iribarne (740), O Campiño (610), A Covecha (610), Virxe do Monte (440), O Maño (420), Areal-Venecia (380), Lamas e Andrés (330), Venecia (290), A Ribeiriña (285), Camiño Ancho (230), O Castelo (170), Agros da Atalaia (150) y A Angustia (150).

“O centro segue liderando a táboa, seguido das urbanizacións do Lagar e Fraga Iribarne, aínda que esta última baixa con respecto ao ano anterior. A partir de aí hai moitos movementos na táboa, coa subida espectacular do Camiño Ancho, pero tamén da Ribeiriña e O Maño. A maior baixada foi na rúa Venecia, pero agora conta cun contedor máis próximo, pois o do Paseo dos Areos foi necesario desprazalo”, explicó el alcalde pobrense.

“O realmente importante é que subimos 370 quilos con respecto ao ano anterior. Máis de sete toneladas de aceite que na súa maioría irían parar á depuradora, dificultando o seu funcionamento e, polo tanto, empeorando a calidade do vertido ao mar. E participamos na economía circular, dándolle outra vida a un residuo como o aceite usado”, añadió Piñeiro.

Finalmente, el mandatario asegura que “este ano retomaremos esta campaña e posiblemente teñamos que decidir onde poñer algún outro contedor. Acéptanse suxestións. Os bos datos do Maño, por exemplo, xustifican a descentralización do servizo”.

Por lo que respecta a los demás concellos de la comarca del Barbanza, en Rianxo existen siete contenedores para el depósito de aceites usados, y este año se colocarán otros tres. Allí se recogieron el año pasado 4.840 litros (740 más que en 2020), con lo que, según el alcalde, Adolfo Muíños, “evitouse a contaminación de 5.342.000 litros de auga”.

En Boiro, donde disponen de una veintena de contenedores, el Concello no facilitó aún el balance de 2021; en 2020 se reciclaron 5.950 kilos de aceites usados.

Tampoco Ribeira, donde hay diecisiete recipientes, ofreció todavía sus cifras.

El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una acción sencilla que favorece al medio ambiente por partida doble. Además de evitar que contamine ríos, suelos o perjudique las tuberías, se aprovecha para crear diversos productos ecológicos, como biodiésel o jabones.