El 22 de mayo de 2010 este diario publicaba una información que, bajo el titular A vueltas con la circunvalación, anunciaba la presentación de una moción del BNG de Ribeira pidiendo un estudio y otro trazado para la circunvalación aprovechando que se estaba revisando el PXOM. Entonces el regidor era José Luis Torres. Pues bien: más de una década después, en esas estamos. El titular de entonces tiene plena vigencia.

El actual alcalde, Manuel Ruiz, va a convocar para este viernes al mediodía en el salón de plenos el acto de presentación de las conclusiones del estudio comparativo entre el trazado sobre el que trabaja la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y el propuesto por la plataforma vecinal de afectados.

Este colectivo sigue cuestionando varios aspectos de la tramitación del proyecto y lanzando serias acusaciones. La última de ellas este mismo martes, a través de un comunicado en el que afirma que “o proxecto que defende o alcalde agocha intereses urbanísticos especulativos”.

Para empezar, la plataforma dice que el regidor “volve incumplir o mandato plenario, xa que no pleno extraordinario e urxente celebrado o 19 de outubro de 2020 acordouse literalmente que se realice un estudo comparativo por parte de persoal técnico cualificado e independente”, mientras que Ruiz “aproveitou para encomendar a selección de tres empresas consultoras de enxeñería sen consultar cos grupos municipais da oposición, co obxectivo de encargar a unha delas o traballo e dar por cumplido o acordo plenario dacordo cos seus propios intereses”.

En cuanto a los supuestos “intereses urbanísticos especulativos”, los afectados dicen que ya los denunciaron ante la Valedora do Pobo y al respecto argumentan que se cambió la naturaleza catastral de algunas fincas de urbana a rústica “con carácter previo á expropiación, de xeito que os propietarios en vez de percibir 30 € por metro cadrado vaian percibir só 3 €”.

Añaden que se redactó un listado de bienes a expropiar “incorrecto”, ya que en algunos casos “non se corresponde coa realidade, en perxuízo dos veciños, aos que, a pesar de alegar fai máis dun ano, non se lles responde”.

Asegura además la plataforma que se modificó el proyecto presentado al público “aceptando unicamente as alegacións presentadas polo Concello de Ribeira (viaduto en Cruxeiras e ampliación da futura zona urbana logo da expropiación en certos lugares)”. Es más: los afectados sostienen que se les presentó un proyecto constructivo incompleto, “sen realizar as xa denunciadas calicatas ou sondaxes recomendadas para a construción de estradas, o mesmo que o estudo de impacto medioambiental”, y que no se indica de dónde se sacarán los 330.000 m3 de tierra necesarios para los rellenos que implicará la obra.

RESPUESTA DEL REGIDOR. Por su parte, el alcalde, Manuel Ruiz, señala que “semella que (os integrantes da plataforma) se están a poñer a venda antes que a ferida ao ser conscientes das limitacións do proxecto que eles defenden”. Asimismo, quiso precisar que “os órganos que impulsan e executan os acordos plenarios son a alcaldía e o equipo de goberno” y que “solicitouse orzamento a tres empresas de solvencia ben acreditada no sector: Eptisa, Proyfe e Iceacsa, sendo esta última a que elaborou o estudo comparativo que será presentado este venres”.

“Se hai un proxecto que respecta o PXOM de Ribeira ese é o que a priori defendo. Sempre manifestei que debe prevalecer o interese xeral e que se me convencen de que o outro proxecto é mellor para o interese xeral, estarei disposto a modificar a miña postura, tal e como fixen xa noutras cuestións, como a ubicación do novo polígono industrial, que inicialmente se ía facer na Carballa e mudou para Pedras Vermellas”, explica el mandatario.

Sin embargo, Ruiz cree que “parece que o que se pretende dende a plataforma é cambiar uns posibles afectados (eles) por outros. E de acordo co proxecto que eles defenden, entre eses outros afectados atoparíanse, por exemplo, os pais e nais do alumnado do colexio Bayón, ademais de que podería afectar a algunha vivenda habitada”.

Según el trazado oficial (de 3,1 kilómetros) la circunvalación se iniciará en la rotonda de la autovía, en Xarás, seguirá a la altura de las rúas Remedios, Cruxeiras, Mariño de Rivera, Cubeliños y Travesía de Fafián, desembocando en la rúa Perú, cerca de O Touro.

En abril se cumplió un año de la presentación de las alegaciones para una actuación presupuestada en casi 9,5 millones de euros. En el trámite expropiatorio que se inició entonces hay afectadas 119 parcelas. La intención de la Xunta era que, una vez resueltas las alegaciones y realizado el proyecto definitivo, se pudiesen licitar las obras a finales del pasado año.

El retraso es evidente.