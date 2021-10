Abundante jurel atrae a la flota del cerco a Barbanza

Aunque se le esperaba hace ya más de un mes, el jurel apareció en abundancia estos días en la costa de Barbanza, lo que ha propiciado que, a la flota de los puertos del área de Ribeira, Portosín y Costa da Morte, se hayan sumado barcos procedentes de otras localidades, como A Coruña.

Juan José Blanco, el armador del Portosín II, ahora jubilado y expresidente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) explicó que su llegada “retrasouse un pouco porque non tiñamos comidilla no mar e entón o peixe non traballa, queda pegado ao fondo e non levanta para arriba. Agora apareceu esta comidilla, que é camarón pequeniño, entón vén a flote e é cando o collen”.

Según apuntaron varios entendidos en la materia, también ha tenido que ver en la abundante aparición de esta especie el cambio de clima y las temperaturas.

Juan José Blanco también señaló que las embarcaciones se encuentran faenando en las piedras de siempre: “chámanlle O Profundo, O Castaño e Pozas”, explicó.

El patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño Santos, comentó que “están traendo de 15.000 a 20.000 quilogramos de xurel cada barco” y que, en general, se trata de ejemplares “que con seis ou sete pezas faise o kilo”.

En cuanto al valor que alcanza en lonja, Isaac Gaciño indicó que “hai un gran volume de ventas e o prezo oscila entre 0,90 e 1 euro, aproximadamente”. “Tiña que aparecer antes, pero apareceu agora; máis vale tarde que nunca. O caso é que viñera”, afirmó Gaciño satisfecho.

Los profesionales del mar esperan que se mantengan las cotizaciones porque, como no hubo hasta ahora jurel, existe mucha demanda.

Respecto a si esta situación ha repercutido favorablemente en el aumento de la flota en Portosín, el dirigente de la mencionada entidad marinera manifestó que “agora mesmo temos un barco máis e chegan os que estaban pescando en Asturias; voltan para participar na campaña do xurelo, que ao fin chegou. Vese no porto máis movemento que en semanas anteriores”, concluyó Gaciño.