Ames al límite: habrá restricciones en días si no se reduce el consumo de agua

La situación de sequía está sacudiendo el Concello de Ames, lo que ha obligado a anunciar restricciones desde la última semana de agosto si no mejoran las condiciones. Y es que a pesar de las medidas para reducir el consumo, que incluyeron una campaña bautizada como Augaconsellos, sólo obtuvieron resultados positivos durante junio, con un 7,69 % menos de demanda con respecto a 2021.

La demanda de la traída, sin embargo, repuntaba en julio y en la primera quincena de agosto, lo que sumado a la falta de grandes lluvias provocó que los niveles de captación de agua estén al límite.

Por ello, el Ayuntamiento pide la colaboración del vecindario para hacer un uso responsable de este recurso.

En concreto, y entre las medidas adoptadas a finales de primavera, se optó por controlar y reducir el riego de los jardines municipales y de las zonas verdes, así como la cantidad de agua potable que se gasta en los baldeos y servicios de limpieza. Además, se puso en marcha la campaña Augaconsellos, con recomendaciones y medidas para animar al vecindario a hacer un uso responsable del líquido en un período estival especialmente caluroso y seco.

Así, tras un mes de junio positivo, en el que se redujo el consumo de agua en un 7,69 % con respecto al mismo período de 2021, la demanda se volvía a disparar en los dos meses siguientes, mostrando una preocupante tendencia al incremento. En julio el gasto total en el municipio fue de 183.513 metros cúbicos, lo que supone un aumento del 2,82 % en comparación con el año anterior. Esta tendencia al alza se reafirma en los datos de las primeras dos semanas de agosto, en las que se utilizaron 91.919 metros cúbicos de agua, un 4,13 % más.

De este modo, y añadiendo la situación de sequía y las escasas precipitaciones a lo largo de verano, el estado de los abastecimientos de agua municipales es, a juicio del ejecutivo local tripartito, “crítico”.

Y es que, si a comienzos de mes el nivel del río Tambre estaba 40 centímetros por encima del tubo de captación, en dos semanas el caudal bajó a los 21 centímetros. Además, el suministro desde Quistiláns está también al límite, bombeando agua a niveles habituales a finales de agosto o incluso de comienzos de septiembre. Y preocupa el estado de las captaciones en los núcleos rurales sin traída de agua municipal, en los que, en algunos casos, ya existen dificultades evidentes para servirse desde los manantiales y pozos.

De no mudar la tendencia de gasto actual, y toda vez que la previsión meteorológica no adelanta precipitaciones que puedan mejorar la situación, el Ayuntamiento de Ames tendrá que tomar medidas para combatir el gasto a partir de la última semana de agosto, como restricciones en el uso del agua o cortes controlados en el suministro.

Para lo que resta de verano, y en especial durante las próximas semanas, el Concello hace una vez más un llamamiento a la moderación y a la responsabilidad en el consumo de agua. Algunas de las medidas que puede tomar el vecindario lisa y llanamente se incluyen en la campaña de los Augaconsellos, como usar la ducha en lugar del baño; poner la lavadora llena; limitar el llenado de piscinas; no emplear el váter como papelera; racionar el agua para regar; optimizar el lavado de vehículos; revisar fugas; cerrar la llave mientras se lavan los dientes; o limitar el baldeo y la limpieza de las calles.

El alcalde de Ames y concejal de Servizos Básicos, Blas García, mostró su preocupación ante una situación “moi crítica”, recordando que “só basta con dar un paseo polo río Tambre para ver como están os abastecementos no noso concello, como baixa o río e o nivel que ten. Vemos con preocupación que non houbo concienciación da cidadanía durante estes meses para aforrar auga, e seguindo esta proxección, para a semana que vén teremos que empezar a facer restricións e cortes no subministro. É algo que levamos avisando dende o mes de xuño; estar concienciados e traballar para non gastar auga de forma innecesaria é cousa de todas e todos”.