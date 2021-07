Apoya el GDR Costa da Morte proyectos nuevos de inversión

La junta directiva de la asociación Costa da Morte-GDR acaba de dar luz verde a varias solicitudes de ayuda con cargo el Programa europeo Leader. Entre los proyectos no productivos seleccionados, figuran el suministro de material informático para el Aula Informática del Edificio de Servicios Múltiples, en San Roque (Coristanco) con un gasto de 13.697 euros de los que se subvencionarán unos 11.615 euros, o la numeración digital del ayuntamiento de Ponteceso con una ayuda de 38.000 euros para una actuación de 56.019 euros. En Cee se equiparán las aulas de formación y se creará un punto de acceso a internet con una inversión de 17.667 euros y una ayuda de 13.356 euros. Además de apoyará con 5.234 euros (de los 7.980 totales) una intervención arqueológica en el camino de Pedra do Altar de Brandomil.

La entidad que preside Manuel Muíño Espasandín también aprobó unos cinco proyectos productivos que suman una inversión de 1.375.000 euros y reciben unos 441.813 euros por parte del programa comunitario. Permitirán la consolidación de 16 puestos de trabajo y la creación de 6,5 nuevas plazas laborales. La mayor inversión corresponde a la ampliación de un centro canino en Brandomil (Zas). Se invertirán 422.100 euros. La subvención asciende a 125.000 euros. La puesta en marcha de una casa de turismo rural en Cillobre(A Laracha) tiene un presupuesto de 370.000 y una ayuda de 121.000 euros. La ampliación de un comercio de maquinaria y ferretería en San Roque (Coristanco) presentó un proyecto valorado en 159.000 euros y recibirá 55.565 euros. Con fondos Leader se creará una pensión de tres estrellas en Os Muíños (Muxía) con 218.000 de inversión y una ayuda de 74.000 euros. Por último también ha entrado en esta tandada de aprobaciones la construcción de una planta de tratamiento de residuos en el Polígono industrial de Cee, con marco financiero de 204.000 y una subvención de 65.000 euros.

La junta directiva confirmó que quedan seis proyectos productivos en lista de espera. Un campamento de turismo en Dumbría, una casa rural eco-sostenible en Carnota, la creación de una empresa auxiliar de servicios de instalación de tubería en Corcubión, una lavandería auto-servicio en Ponteceso, mejoras en una plata de piensos compuestos en Vimianzo y un SPA en Fisterra.

También se informó que quedaron excluídos cinco proyectos. Dos por desistir sus promotores, uno por no presentar la documentación requerida, y otros dos por no ser elegible y no subvencionables los gastos propuestos. La reunión se celebró en el auditorio del centro socio-cultural de Baio, situado en el concello de Zas.