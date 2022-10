Arzúa e Melide: á expectativa do remate das obras na A-54

A autovía A-54 Lugo-Santiago continúa inacabada, e o retraso das obras segue a cobrarse as súas “vítimas”: Santiago de Compostela, O Pino, Arzúa, Melide, Santiso, Palas de Rei, Monterroso, Guntín e Lugo. Son os grandes afectados por uns traballos que arrancaron hai anos e que actualmente continúan activos. E é que quedan pendentes aínda os tramos intermedios que unen Palas de Rei con Melide e Melide con Arzúa.

Precisamente, o rexedor de Melide, José Manuel Pérez, agarda que pronto o municipio se vexa beneficiado por estas obras, que dende logo axudarán a aliviar o tráfico. E é que hai que ter en conta que os núcleos de Melide e Arzúa están “abrumados” pola cantidade de tráfico que transita pola estrada N-547.

O alcalde arzuán, José Luís García, confirma que para o Concello é vital que se remate canto antes o tramo de autovía pendente, “para que o noso municipio non teña que seguir soportando a cantidade de tráfico pesado que na actualidade circula pola estrada N-547, algo que repercute de maneira notable na seguridade vial e tamén no benestar de todos os nosos veciños e veciñas que se ven afectados por esta situación”, argumentou. “De todos os xeitos, consideramos unha moi boa nova que xa estea prevista unha data para a súa finalización e, sobre todo, que o Goberno do Estado incluíra unha importante partida orzamentaria para esta finalidade, que é a única maneira de que se poida concluír no prazo anunciado”.

Porque o pasado setembro, o Ministerio de Transportes marcaba a data de finalización para este traballo: 2024. Asemade dende ese departamento indicaban que no 2022 destináronse 16,1 millóns de euros para as obras que teñen que ver con esta infraestrutura, pero que o proxecto ten asignado aportes ata o 2025.

Pola súa parte, o rexedor do Pino, municipio que xa goza dos beneficios da autovía, está a notar o descenso de tráfico. Así o confirmaba a este xornal o alcalde, Manuel Taboada: “O tráfico en Arca e pola N-547 reduciuse considerablemente dende que está operativo o tramo da A-54. Isto, para O Pino, supón unha redución de riscos de accidentes, debido ao alto volume de peregrinos que pasan polo noso municipio. A autovía tampouco supuxo unha redución importante da economía na vila, xa que o sector máis forte está relacionado cos peregrinos, e a súa afluencia vai en aumento, afortunadamente tamén con maior seguridade viaria”, dixo o mandatario local. Apuntou, iso si, que é importante “que se rematen os dous tramos da autovía Lugo-Santiago que faltan, entre Arzúa e Palas. Unha infraestrutura necesaria para vertebrar o noso territorio e reducir tráfico de pobos como Arzúa ou Melide”, sentenciou o rexedor popular do Pino.

Hai que lembrar que os motivos da tardanza foron varios. Entre eles hai que nomear os retrasos na entrega de materiais. Tamén a folga do transporte de marzo paralizou a autovía. E o mesmo sucedeu ao comezo da pandemia. Asemade, freou o proxecto o descubrimento de numerosos xacementos arqueolóxicos. Atopáronse uns 14 durante o desenvolvemento das obras, incluíndo unha aldea galaico-romana de máis de 2.000 anos de antigüidade no río Boente, entre Arzúa e Melide.

Ademais, esta infraestrutura tamén se viu prexudicada polos traballos para protexer a especies autóctonas en perigo de extinción. En definitiva, fóronse sumando unha serie de imponderábeis que fixeron que os labores na autovía se fosen demorando cada vez máis.