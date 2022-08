Atribuyen los daños en la presa de Ponte Maceira a las crecidas y desatención

La rotura de la presa de Ponte Maceira, cuyo puente medieval y entorno han sido declaros Ben de Interese Cultural, continúa concitando el debate, asegurando fuentes técnicas consultadas que puede deberse al “deterioro” del dique durante el último invierno y acelerado por la “falta de mantemento” de la infraestructura hidráulica.

De esta manera, explican que “as pedras do recheo soltáronse, e xa o ano pasado percibimos que se moveran”, aunque salió a la luz este verano ante el escaso caudal que lleva el río Tambre. “O problema é que este tipo de infraestruturas precisan dun mantemento que non se fixo, posiblemente polo estrito da normativa”, aseguran tanto los expertos como aficionados a la pesca de la zona.

Precisamente, entre este último colectivo no falta quien atribuye la acción “a algún sabotaje”, aunque este extremo no ha podido ser contrastado. Y entre las conclusiones de todos los consultados está que “as administracións, Xunta e concellos de Negreira e Ames, deben de colaborar, xa que agora falamos dunha zona BIC”.

Por su parte, tanto el regidor de Ames, Blas García, como el de Negreira, Ángel Leis, confirmaban que el problema viene de atrás, y ya se ha puesto en conocimiento “tanto de Patrimonio como de Augas” con informes técnicos. Además, instan a que Cultura se implique en la reparación de los deteriorados molinos.

En cuanto a la valoración de esta infraestructura, las opiniones son dispares. Por un lado, hay aficionados a la pesca que recuerdan que “trátase dunha presa semisumerxida que impide que as troitas e os reos de ciclo fluvial pechado poidan remotar o río”, si bien admiten que “tamén é certo que atrae as especies porque a auga está especialmente osixenada alí”. Pero en lo que parece haber consenso es que, una vez que se decida intervenir para esa eventual reparación, “debería aproveitarse para instalar unha escala de peixes que permita as migracións”.