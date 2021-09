... “Aumentaría la inclusión de las personas con minusvalías”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Las tres cosas que cambiaría de O Milladoiro son las siguientes: en primer lugar, los horarios de los transportes públicos, ya que los actuales me cuadran muy mal para ir a la estación de tren, pues yo, por motivos de estudios, me tengo que trasladar asiduamente a A Coruña. Es por ello por lo que pondría el inicio de los autobuses a las seis de la mañana, para que cuadren con el primer tren que sale de Compostela. En segundo lugar, mejoraría las instalaciones que repercuten a las zonas verdes, ya que la nueva de los Jardines de Milladoiro tiene ya muchas malas hierbas y el césped está en muy mal estado. Por último, aumentaría las zonas dedicadas al aparcamiento de personas con minusvalías, porque son escasos y muchas veces los copan quienes no deben.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor de vivir en el concello de Ames son la calma y la tranquilidad de las que se goza en la ciudad y las grandes infraestructuras que posee la misma.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en O Milladoiro es la falta de cuidado que existe hacia los vecinos, ya que gran parte de todo va directo a Bertamiráns.