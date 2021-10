Barcelona se chupó los dedos con la gastronomía de Galicia

El Fórum Gastronómic de Barcelona es algo más que un congreso. Las cifras lo dicen todo: más de 300 empresas expositoras y cien ponentes, entre los que hay sesenta chefs que suman 46 estrellas Michelin, un total de 6.000 metros cuadrados de exposición comercial y cerca de 4.000 destinados a la celebración de más de 70 actividades.

Con esos antecedentes, Galicia tenía que estar presente y la provincia de A Coruña también. El certamen es una cita hostelera ineludible y una gran oportunidad para mostrar la calidad de los productos de proximidad de nuestras costas y nuestras huertas.

El programa de showcookings con el que el área de Turismo de la Diputación coruñesa participó en el Fórum Gastronómic de Barcelona presenta un balance muy positivo a la vista de las reacciones de todos los que tuvieron la oportunidad de comprobar la calidad de la gastronomía de la provincia, entre los que se encontraban periodistas especializados.

Durante los tres días de Fórum, la Diputación de A Coruña ofreció un programa con seis showcookings a cargo de profesionales de la cocina representativos de los geodestinos de la provincia, que agotaron todas las plazas para participar y que suscitaron un gran interés tanto entre el público más curioso como entre medios de comunicación y plataformas especializadas.

En este contexto, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, aseguraba que “esta Feira non só demostrou o interese pola gastronomía galega senón que estamos vendo que o público se sorprende coa esta nova maneira de facer alta cociña, ligando o produto ao territorio e introducindo parámetros de sustentabilidade”.

Xosé Regueira indica, ademá, que “a posta en valor da gastronomía de alto nivel é a estratexia axeitada para atraer un perfil turístico que deixe maior retorno na provincia e pensamos que, precisamente, este ano e medio que queda de Xacobeo é unha moi boa oportunidade para coidar a oferta gastronómica que se ofrece nas áreas da periferia do Camiño para que non se desvirtúe o traballo dos e das profesionais que están coidando a súa oferta, respectando a trazabilidade do produto, mirando a cadea de valor e facendo o seu traballo con parámetros de calidade e de sustentabilidade”.

El cierre d e la presencia coruñesa en el Forum barcelonés lo protagonizó el cocinero Paco Moar de Casa Pena (Moeche) que, bajo el epígafre Una esquina olvidada, ofreció tres recetas: cocochas de merluza y grelos; un plato de habas y berberechos; y chuleta a la piedra.

Todos los cocineros que participaron en las degustaciones vincularon las recetas y los productos empleados para elaborarlas con los topónimos y lugares concretos de procedencia. Así, a través do programa de showcookings de la Diputación de A Coruña el público del Fórum conoció el pescado y marisco procedente de Portosín, Laxe o Malpica, patata fina de Carballo, productos de la huerta de las Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, grelo de Anxeriz, o haba de Cabana. Todas las explicaciones incluyeron referencias a la forma de trabajar tanto en el mar como en la huerta, a productores locales poniendo en valor las producciones de proximidad, e incluso a referencias históricas como la existencia en Betanzos, durante el siglo XIX, de fábricas de elaboración de cacao.

El showcooking que abrió la programación de la Diputación de A Coruña corrió a cargo de Iván Domínguez del restaurante NaDo (A Coruña) en la Sala Ágora, el espacio del Fórum reservado para los cocineros más representativos. El programa continuó con Rocío Martínez, del restaurante Pementa Rosa (Carballo); Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de A Artesa da Moza Crecha (Betanzos); Pepe Senande, de A Muradana (Muros); Montserrat Santos, de Casa do Tella (Portosín); Manuel Pérez, de Casa do Selmo (Urdilde-Rois); Manuel Abelleira, de Casa Abelleira (Bertamiráns-Ames); y con Paco Moar, de Casa Pena (Moeche).

EL VIMIANZO MÁS DULCE. El lado más dulce de Vimianzo también estuvo presente en la Ciudad Condal con la participación en el Fórum Gastronómic de Barcelona, gracias al salón en el que la Diputación de A Coruña representaba la gastronomía de cinco geodestinos de la provincia y en donde los visitantes pudieron degustar la Bica y las Pedras do Castelo, dos postres típicos de la capital de Soneira.