Baroña se pone ‘guapa’ y el castro recupera su esplendor

Año tras año el castro de Baroña mantiene su nivel de seducción y recibe miles de personas que se acercan al ayuntamiento de Porto do Son para contemplar y disfrutar de una construcción histórica de referencia tanto en la comarca de Muros-Noia como en Galicia. Una situación que ha hecho mella en el monumento BIC, que pide a gritos una intervención urgente de los expertos para frenar el deterioro.

Conscientes de su estado, el Concello sonense adjudicó recientemente una actuación para acometer las mejoras pertinentes. Los directores de la misma serán Luis Francisco López y Miguel Ángel López Marcos, y el coordinador Tito Concheiro. Este último avanzó que los trabajos se ejecutarán previsiblemente en el mes de agosto.

“Las autorizaciones sectoriales ya están en poder del Ayuntamiento. Gestionar Baroña es complicado porque está en Red Natura y hay que pedir autorización a Medio Ambiente; está en dominio de Costas, que es el titular de los terrenos; es una zona patrimonial ... y hay que solicitar bastantes permisos”, dijo.

La intervención, financiada por la administración local, consistirá fundamentalmente en reparar los daños que sufrió el asentamiento castreño desde 2015, año en el que datan las últimas labores de conservación. Los profesionales “consolidarán las estructuras, reponiendo los muros que cayeron, acondicionando el itinerario de visita, reponiendo la señalización que se instaló... además de realizar una limpieza. Es dejarlo en estado de revista; es coger a Baroña y ponerla guapa otra vez”, indicó Concheiro.

Se trata de unas tareas de mantenimiento, ya que “desde el año 2015 no se volvió a actuar sobre él con el nivel de visitas que tiene este castro”, subrayó el arqueólogo, quien comentó que estuvo el pasado fin de semana en Porto do Son y que “el día que estuvo nublado en las playas aquello fue un auténtico aluvión, la gente se echó a Baroña. No vi nunca tantas personas en el yacimiento como el domingo; en mi vida, algo descomunal”. Una avalancha de visitantes que se suma a la climatología complicada que sufre, debido a su ubicación, a pie de playa.

Respecto a la última actuación que se desenvolvió en el castro sonense, el experto resaltó que “fue quizás la más interesante que se llevó a cabo”. Una intervención que también dirigieron Luis Francisco López y Miguel Ángel López y que consistió en la excavación del sistema defensivo de la muralla que cierra las estructuras circulares de sus viviendas, recuperando su monumentalidad original.

“Ahí cambió totalmente la imagen del poblado. Apareció una muralla con dos muros paralelos, uno de ellos escalonado”, señaló Tito Concheiro, quien aseguró que para él, teniendo en cuenta lo que se hizo en Baroña desde los años ochenta, esta “fue la intervención más jugosa, por así decir, y la que cambió el aspecto del yacimiento y lo que se creía que era. Desde esa actuación se sabe que es mucho más complejo, más importante y monumental de lo que parecía”.

En este sentido, el profesional destacó la ventaja que supone que de todas las mejoras en Baroña se encargue “un equipo muy sólido, que lleva trabajando en la restauración de castros en Galicia durante los últimos treinta años y en Baroña en las últimas seis campañas”. Por ello, según apuntó, “lo conocen, saben cómo se comporta el yacimiento, lo que hay que pedirle... y en esta ocasión va a ser otra vez el mismo equipo”. “Estamos deseando volver, allí siempre nos acogen con un entusiasmo y una alegría tremenda. Cuando estamos en Baroña nos sentimos vecinos de Porto do Son porque el trato que nos dispensan es extraordinario”, afirmó el arqueólogo.

Además de estos trabajos básicos de conservación, el ejecutivo que lidera Luis Oujo espera disponer de más financiación para poder llevar a cabo otras actuaciones de máxima prioridad en el castro, como es la mejora de la accesibilidad o la dotación de plazas de aparcamiento.