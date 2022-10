Boqueixón, preparado para a súa transición verde e dixital

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, desprazouse este venres ata o concello de Boqueixón xunto coa subdelegada na provincia da Coruña, María Rivas, co obxectivo de manter unha reunión co alcalde da vila, Manuel Fernández, para abordar os investimentos do Estado no municipio e coñecer as súas principais demandas.

Durante o encontro, José Miñones destacou a achega de 2,54 millóns que o Goberno destina ao Concello de Boqueixón para que desenvolva a súa Estratexia de Mobilidade Peonil Sostible e Segura, coa que creará 17 quilómetros de sendas peonís na vila. Este proxecto mobilizará un total de 2.989.000 euros, dos que o Estado financia o 85 %. En concreto, a través dunha axuda concedida dentro do Programa DUS5000, xestionado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Boqueixón é un dos primeiros concellos de Galicia en beneficiarse deste programa.

Xa se resolveron 21 subvencións por un importe de 9.929.138 € na Comunidade. Na provincia da Coruña hai concellos beneficiarios (Boqueixón, Lousame, Ares, Sobrado e Curtis) por importe de 4,3 millóns.

Xunto coa transición ecolóxica, o delegado avanzou a presenza de Boqueixón nas dúas convocatorias de dixitalización do territorio que impulsa o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital dentro do Plan de Recuperación, Transición e Resiliencia. “Estamos convencidos de que a supervivencia do rural pasa pola dixitalización, pola universalidade de acceso a Internet, e que este acceso sexa en condicións óptimas de tecnoloxía e de velocidade”, insistiu Miñones.

A vila boqueixonesa está incluída nos proxectos de dotación de Internet de alta velocidade que financia o Goberno e que se vehiculan a través do Programa ÚNICO Banda Ancha, con dúas convocatorias xa resoltas: a de 2021, que xa está en execución, e a deste ano, que se adxudicou este mes de forma provisional.

O Ministerio financia con este programa ata o 90 % dos custos nos que incorren as empresas tecnolóxicas para levar a conexión de alta velocidade (superior a 300 mb) a zonas sen cobertura. Entre as dúas convocatorias do Plan ÚNICO, o Goberno inviste na Coruña 14,4 millóns de euros para levar a tecnoloxía de conexión de alta velocidade a máis de 36.556 vivendas e empresas da provincia. No caso de Boqueixón, o Programa ÚNICO posibilitará a conexión de alta velocidade de 163 puntos nos que se localizan 366 vivendas e empresas. “Estamos a falar de garantir a conectividade de máis de 300 megas á práctica totalidade do territorio deste municipio, en 163 zonas que hoxe non dispoñen deste tipo de cobertura”, apuntou o delegado do Goberno.

Asemade, Miñones abordou co alcalde o Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos (PIREP) de entidades locais que xestiona o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. A vila terá a súa oportunidade na Liña 2 deste plan (por resolver), na que solicitou unha axuda para rehabilitar o consistorio. Manuel Fernández agradeceu a visita do delegado: “queremos darlle as grazas sobre todo polas novas que nos trae en canto a investimentos que temos solicitado”. Pediu celeridade na tramitación de dous proxectos na N-525.