Caldas comeza os traballos de rehabilitación e posta en valor do lavadoiro do Umia

O concelleiro de Medio Ambiente e Obras do Concello Caldas de Reis, Manuel González, informou sobre o inicio estes días das obras de rehabilitación e posta en valor do antigo lavadoiro situado na beira esquerda do río Umia, e a adecuación da súa contorna nas proximidades do Concello.

Os traballos, según explicou o edil, consisten na substitución da deteriorada estructura de madeira e da cuberta de tellas planas de cerámica que será reaproveitada cunha nova estrutura de madeira de pino que manterá as dimensións e a forma da existente, conservando así a imaxe orixinal do lavadoiro. Tamén procederase a acondicionar o cano e o depósito de pedra que fornecen de auga ao lavadoiro.

O proxecto técnico foi redactado polos servizos técnicos de Obras do Concello e conta coas autorizacións sectoriais de Augas de Galicia e da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

As obras teñen un orzamento de 14.285 euros e son financiadas cunha subvención do Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia ao abeiro da medida Leader do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia, ademais da cofinanciación do propio Concello,

Os traballos de rehabilitación están a ser executados pola empresa Endenor Mantenimiento y Servicios SL, e forman parte do Programa de Restauración do Patrimonio Histórico do Concello de Caldas.

DEMANDA VECIÑAL Manuel González celebrou o inicio destas obras,que eran unha importante demanda veciñal, e que “permitirán recuperar un espazo de grande interese paisaxístico pola súa situación na beira do río, fronte ao Xardín Botánico, recuperando deste xeito o uso social e recreativo do conxunto patrimonial, etnográfico e ambiental”.´

O lavadoiro, situado a beiras do Umia e nas inmediacións da casa consistorial, é un ben incluído no Plan Xeral de Ordenación Municipal e no Catálogo do Patrimonio, polo que conta con protección, según informaron fontes municipais.

O ben data de 1953 e foi construído integramente en granito con teito de tella, conformando un conxunto tradicional cuberto que hoxe en día preserva un importante valor etnográfico.