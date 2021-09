Casi el 20 por ciento de la basura fluvial se retiró en la comarca

Adega acaba de hacer públicos los resultados de la XIV Limpeza Simultánea de Ríos en la que tomaron parte 793 personas para retirar más de 13,2 toneladas de residuos dentro del Proxecto Ríos. Y de los 52 municipios representados, algo más del 25 por ciento (en concreto, trece) forman parte de la comarca. La cantidad de restos reunidos por estos voluntarios de Área fue de 2.610 kg, cifra que ronda el veinte por ciento del total.

En concreto, en A Estrada retiraron 300 kilos del río Vea y 850 del Liñares la Asociación pola Defensa do Val do Liñares y A Xesteira; en A Laracha la concejalía de Cultura liberó al río Vilán de otros trescientos; Pescadores do Iso sacaron 50 kilos de desperdicios del cauce que les da nombre; Adega Carballo hizo lo propio en el Anllóns, consiguiendo un botín de 65 kg de basura; Ecoloxistas de Catoira, junto a la ANPA As Lombas, se centró en el río que da nombre al municipio, sacando cien kilos de porquería; la Asociación Melidá se hizo con 250 kilos en el río Furelos; Afonso Eanes (A Baña-Negreira) eliminó 150 más del regato Duomes; la Asociación Naturalista Hispella dejó el Ulla con 185 kilogramos menos de desperdicios; la AA VV do Araño de Rianxo se hizo con 90 kilos en el río Te; el Concello de Teo sumó 100 en el Rego das Laxes y Muíño Didáctico de Campaña retiró 170 kilos del río Valga. No constan todavía los datos del Aula da Natureza de Ames.

Según la organización, “desta volta recolléronse refugallos moi variados, e coma sempre abundaron os plásticos: botellas, garrafas, bolsas, sacos...”, constatando que aparecieron “rodas, baterías e motores de automóbiles, cristais e latas; tamén pilas, restos de madeira, mobles, ferralla, algún televisor e entullos”, retirándose igualmente “uralitas, roupa, calzado”, entre otras. También aprovechan para llamar la atención por la proliferación de las toallitas húmedas para higiene personal, que “volveron a aparecer en abundancia e tamén máscaras”. Y, al hilo, creen necesario reflexionar “sobre o uso destes artigos, e aínda máis sobre o lugar que empregamos para desfacernos deles, xa que ao tiralos polo retrete rematan nos nosos ríos contaminando os cauces e ribeiras”, abundaron.

De cualquier forma, subrayan que el principal objetivo de esta acción es concienciar a la población, ya que, por un lado, siempre seguirán existiendo restos en los cauces gallegos. Y, por otro, el voluntariado ambiental “non é man de obra barata que poida suplir o traballo da administración; somos, por outra banda, unha masa de xente que axuda a concienciar á sociedade”.

Proxecto Ríos es una iniciativa impulsada por Adega desde el año 2005 y financiada por Augas de Galicia, que depende de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Colaboran, además, hasta veintidós concellos gallegos.