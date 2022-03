Charlas gratuitas en A Proa para emprender tutorizados

El espacio colaborativo A Proa de Novo Milladoiro, en Ames, pone en marcha los jueves de marzo su primera serie de talleres y charlas presenciales bajo el nombre Coworking days. La actividad arrancaba, tal como se había anunciado, el pasado jueves con un obradoiro para conocer el funcionamiento de este sistema colaborativo y resolver dudas. Pero los siguientes, días 10 y 24, se meterán ya de lleno con propuestas relacionadas con las fases iniciales de emprendimiento y establecimiento de empresas. Las inscripciones para las tres actividades pueden realizarse gratis ya en la web.

De esta forma, los interesados podrán obtener durante las próximas semanas más información sobre la forma de trabajo en un coworking, así como recibir consejos y herramientas para iniciar y consolidar sus propuestas de emprendimiento, proyectos o empresas. Para las personas que no puedan asistir, las tres propuestas serán retransmitidas en directo y subidas posteriormente al perfil de Instagram del espacio A Proa.

El primer taller, Descubre o mundo de vantaxes do coworking, fue impartido por Gustavo Marcos Cancelas, que fue director ejecutivo de la incubadora de empresas Uninova y que cuenta con experiencia en marketing e I+D en empresas como Caixanova o Cortizo. Cancelas resolvió todas las dudas sobre el funcionamiento de un espacio colaborativo de este tipo y lo que puede aportar a la hora de emprender o dar los primeros pasos de un proyecto empresarial. Fueron veinte las plazas convocadas

La segunda actividad de A Proa –su sede está emplazada en la rúa das Hedras– de este mes se llevará a buen puerto esta semana, bajo el título Axudándoche a definir a proposta de valor do teu proxecto ou idea. En el foro, los asistentes, acompañados por Juan Diego Pereiro Areán (organizador y director de Trainers for the future, fundador de WeKAb.com y del espacio de coworking WeKCo), tendrán en su mano aprender el valor de los productos ofertados por su proyecto o empresa. Será el jueves 10, de 17.00 a 19.00 horas.

Y ya para cerrar marzo, el jueves 24, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará Lego Serious Play- Construíndo o teu modelo de negocio. Impartido por el docente y organizador de eventos sobre emprendimiento Dani Diéguez, el taller buscará dar a conocer la técnica de reflexión, comunicación y resolución de problemas Lego Serious Play. A través de piezas de construcción de juguete, las personas interesadas podrán aprender a describir y comprender una situación, apelando a la implicación y la participación.

Las tres actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, para las que las inscripciones ya están abiertas. Para más información, se puede visitar la página web espazoaproa. gal.

A Proa es un espacio de trabajo colaborativo que tiene como finalidad ampliar los servicios de apoyo a iniciativas emprendedoras, proyectos empresariales o iniciativas de autoempleo. En instalaciones como esta, personas autónomas y emprendedoras comparten espacios, fomentando así las sinergias, la economía social y colaborativa y el espíritu de comunidad. El local, de 400 metros cuadrados, suma 36 puestos de trabajo, tres salas de juntas, aulas de formación y eventos, una zona de recepción, otra de reprografía, de descanso, aseos y vestíbulo. El espacio pertenece a la Rede Provincial de Espazos de Traballo de la Diputación de A Coruña.