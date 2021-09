Chipperfield pide humanizar los polígonos empresariales

La directora xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, inauguró este martes en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira un Workshop que reúne a una veintena de arquitectos, organizado por la Fundación RIA que preside una de las mayores autoridades mundiales en ese ámbito profesional: el británico David Chipperfield.

Un foro que se prolongará hasta el sábado, al que asisten estudiantes de último curso de la Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña y que, con vistas al master universitario que realizarán, les permitirá conocer las dinámicas del territorio en el que desarrollarán sus proyectos.

Entre los participantes figuran los arquitectos y profesores Juan Creus, Pablo Gallego, Manuel Gallego, Enrique Seoane, Jesús Llamazares, Ricardo Beltrán, Carlos Quintáns, Carlos Pita, Carlos Seoane y Guadalupe Piñera, así como Manuel Rodríguez, Adrián Capelo, Jesús Irisarri, Alfonso Penela, Enrique Rodríguez, Javier Harguindey y Alfonso Bertrán.

La representante autonómica dijo que “facemos as nosas casas e logo elas fannos a nós, ao igual que as cidades, que falan de como somos”.

“No noso país unha rúa non é só un lugar de paso, senón de convivencia. E o urbanismo non é só un espello do que somos, senón tamén un mapa do que queremos ser”, añadió. Tras destacar que “o futuro dun país non se pode improvisar”, Rivas instó a los futuros arquitectos “a traballar para cambiar a improvisación continua pola planificación constante”.

Por su parte, el artífice de este encuentro, David Chipperfield, recordó a los alumnos que “os estais convirtiendo en arquitectos en un tiempo interesante y que presenta muchos retos”. En este sentido, incidió en que “desde hace treinta años el foco está en la construcción de edificios individuales y espectaculares, y ese punto de vista debe reajustarse”.

En su opinión, la Administración autonómica, los concellos y el ámbito educativo, a los que aludió como tres elementos estratégicos para el desarrollo urbanístico, “no siempre estuvieron bien conectados”. e instó a explorar sinergias. “Galicia está bendecida por una maravillosa naturaleza, pero el planeamiento de la arquitectura se fue debilitando, y debemos centrarnos en por qué, cómo y dónde construimos”, señaló.

Chipperfield se congratuló de que “parte del trabajo que os pidieron que analicéis sea el referente a la urbanización de los polígonos industriales en ambientes naturales”. “Os animo a que le prestéis atención a este tema. Son espacios a los que acude a trabajar a diario buena parte de la población, y no tienen ninguna actividad cívica o social”.

En este sentido, explicó que “las prioridades de los recintos empresariales tienen que ver sólo con las máquinas; cualquier acción cívica se dejó de lado, y tampoco se tuvo en cuenta el entorno natural”.

LA MANO INVISIBLE. En esta línea, indicó que “como arquitectos debemos levantar la mano invisible, pues nuestro papel no consiste sólo en diseñar edificios bonitos, sino en construir calidad de vida”.

El director de la ETSAC, Plácido Lizancos, dijo que “estamos aquí porque nos estimula o traballo colaborativo”.

Y es que los veinte arquitectos participantes en este foro formarán equipos con los alumnos en torno a un programa que incluye charlas, visitas de campo, entrevistas y sesiones de trabajo conjunto.

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, felicitó a la Fundación RIA por la iniciativa “que contribuirá a reflexionar sobre erros urbanísticos e a propoñer solucións de futuro” y a Chipperfield “por mudar conciencias e aportar ideas”.