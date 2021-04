Cocina central con lavadero para alimentar a 1.400 escolares al día

El concejal de Educación de Ames, el nacionalista David Santomil, tiene previsto supervisar el próximo 5 de mayo el final de obra del nuevo comedor para el colegio A Maía de Bertamiráns... tras veinte meses de incumplimientos de contrato y sanciones contra la adjudicataria. Se trata de la punta de lanza del renovado servicio que, entre este año y el que viene, tendrá sus cocinas centrales con centro de lavado en la vieja nave de obras de Bertamiráns, facilitando así la logística y el reparto de las 1.400 comidas escolares que se sirven al día en este municipio.

Hay que recordar que hasta ahora funcionan dos cocinas para preparar la comida de los alumnos de la capital maiana, una en el colegio Agro do Muíño y otra en la Escola de Educación Infantil de O Milladoiro. Además, cada uno de los centros educativos locales se encargaba de “facer o lavado” para intentar descargar trabajo y ahorrar tiempo, algo que ya no será necesario con el servicio centralizado en Bertamiráns, y que se emplazará a lo largo de la presente anualidad y la que viene, siempre según el responsable municipal de Educación.

En cuanto a las obras del nuevo comedor del CEIP A Maía, estarán finiquitadas a principios del próximo mes, pendientes eso sí de “pequenos detalles e o mobiliario”, adelantaba el mismo concejal. Santomil mantuvo, por último, una reunión con los directores de los distintos colegios de Barouta, A Maía, Agro do Muíño, Ventín y la EEI do Milladoiro para presentarles el plan de reparación y mantenimiento de patios escolares para este año y el que viene. Incluirá “actuacións de nivelado, pulido e pintado das pistas dos pavillóns escolares, para facilitar a práctica deportiva e as actividades do centro escolar, así como o acondicionamento das áreas de xogo e lecer”, enumeraba el edil.