‘Contraquerella’ tras eliminar las acacias en finca pública xalleira

La compañía minera Rafaella Resources, operativa en las minas xalleiras de Varilongo, ha logrado que aúnen esfuerzos Verdegaia, Ecoloxistas en Acción y la Comunidade do Monte Veciñal de Grixoa de Esternande tras denunciar a estos colectivos ante la Guardia Civil por supuestamente haber accedido a una finca (creen que pública) en la que eliminaron plantas invasoras, (acacias) y plantaron robles.

Según las entidades vecinales y ecologistas, se trata de una parcela que la empresa minera australiana “viña ocupando ilegalmente ata o mes pasado, feitos que xa foron trasladados ao Xulgado de Instrución de Negreira”. Lo paradójico del caso es que, siempre según los acusados, la compañía “recoñece na propia denuncia que se trata dunha parcela municipal sobre a que non ten ningún dereito de disposición, a pesar do que mantiña ilegalmente bloqueado o acceso mediante un cadeado mesmo despois de que o Concello de Santa Comba instase á mineira en febreiro a abandonar un edificio que viña ocupando sen autorización”.

En concreto, la denuncia se produjo después de que la Comunidade de Montes de Grixoa de Esternande, titular del terreno conforme al expediente de clasificación del monte vecinal, organizase una intervención de plantación de carballos el pasado 19 de marzo junto con las Brigadas Deseucaliptizadoras, iniciativa de voluntariado que promueve Verdegaia desde 2018 y que cuenta con más de un millar de participantes.

En el escrito presentado ante la Benemérita, la minera asegura que “además de plantar árboles se dedicaron a cortar el tallo de las acacias existentes para dejarlas secar”. Pero según vecinos y ecologistas, parece ignorarse que tanto la acacia negra como la mimosa, especias que curiosamente proceden de Australia, “están incluidas no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras cuxa posesión está terminante prohibida pola Ley de Patrimonio Natural e Biodiversidade”.

Asimismo, afirman que se incluyó a Ecoloxistas en Acción en la denuncia sin tener relación con los hechos, sólo para “intimidar”, y adelantan que no van a cejar en su empeño, anunciando posibles querellas por denuncia falsa.

De esta forma, explican que esta pauta responde a lo que se denominan “preitos estratéxicos contra a participación pública” (o SLAPP en sus siglas en inglés), acciones judiciales iniciadas por las empresas con la presunta intención de intimidar y silenciar las críticas sumiendo a los adversarios en batallas judiciales. “Esta práctica xa foi levada á práctica en 2017 pola agora filial da mineira australiana, Tungsten San Finx, cando denunciou sen éxito a Verdegaia, logo de que o colectivo realizara fotos nas instalacións da mina que levaron á imposición de sancións administrativas á empresa por obras ilegais”, divulgan las tres asociaciones.

Todas ellas, además, advierten que responderán con “contundencia”, una vez que la propia actuación de la empresa puede ser constitutiva de un delito de denuncia falsa, “tipificado no artigo 456 do Código Penal. As accións deberán agardar a que por parte do Xulgado de Negreira se dite auto de sobresemento”.

En todo caso, los colectivos implicados anuncian que, frente a las tentativas de coartarles, no darán ni un paso atrás en las distintas accciones judiciales y administrativas que mantienen frente a las “ilegalidades cometidas nas minas de Varilongo e San Finx, así como en defensa da integridade do monte veciñal por parte da Comunidade de Montes de Grixoa”, acaban.