Crearán un laboratorio para impulsar el sector audiovisual desde Milladoiro

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ames invertirán, codo con codo, 200.000 euros para la creación del Ames Audiovisual LAB, un laboratorio de aceleración de proyectos audiovisuales que busca impulsar la producción, fomentar el talento emergente y dinamizar el importante tejido productivo que posee este sector en el municipio. Además, se hará contando con firmas locales expertas y con bolsa de 70.000 € en ayudas incluida.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ames, Blas García, firmaban este lunes el convenio de colaboración por lo que la Diputación aportará 160.000 euros, el 80 % del presupuesto total del proyecto, que asciende a 200.000 euros. Ames AV/AV LAB busca transformar y avanzar hacia una “nova produción audiovisual, competitiva globalmente e adaptada ás tendencias e demandas do consumidor, para o que vai desenvolver prácticas innovadoras e estratexias transformadoras”, apuntan desde la Administración provincial. El programa propone una oferta eminentemente práctica, y cuenta con la colaboración de empresas como Ficción Producciones, Cinemar Films, Zenit Tv, Setemedia, Alfonsín DIgital Lab o la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Además, cuenta con una visión internacional en distintos ámbitos, desde la definición de estrategias de distribución e internacionalización adaptadas a los proyectos, al establecimiento de una red de contactos y colaboración con festivales, foros internacionales y organismos que contribuyan a impulsar su producción.

El presidente provincial Valentín González Formoso explicó que “o Ames AV LAB parte dunha aposta moi forte por parte do Concello para dar soporte, apoio e acompañamento aos proxectos audiovisuais, desde que nacen ata que se expanden, a través de sistemas de formación, de bolsas ou de promoción nacional e internacional”, al tiempo que recordaba la importancia del sector audiovisual, que crea en Galicia “máis de 4.000 postos de traballo e aglutina a máis de 700 empresas”, el 75 % de ellas en la provincia coruñesa.

ENCAJE. Formoso tamén subrayaba que este proyecto “encaixa perfectamente co que impulsamos desde a Deputación da Coruña para crear, cun investimento de 6,7 millóns de euros, un dos maiores estudos virtuais de produción audiovisual de España, que estará ubicado na Cidade das TIC, pero que vai a dar soporte técnico a ese gran ecosistema de creatividade que radica en Santiago, A Coruña e Ames, principalmente, e que para nós é unha aposta de futuro”.

A su vez, el regidor Blas García indicó que “imos iniciar un traxecto moi importante de aposta polo audiovisual e pola formación de persoas neste ámbito”, y apuntó que “somos un Concello que aposta polo audiovisual e que ten importantes empresas do sector afincadas no municipio, no polígono do Milladoiro, onde ademais temos o coworking A Proa, financiado e impulsado pola Deputación da Coruña, que está enfocado ao audiovisual e ao sector tecnolóxico e que nos vai a servir para, conxuntamente coas empresas tanto do concello como de fóra, achegarlle a información que necesitarán os proxectos”. El Ames AV/AV LAB estará situado en Milladoiro, en las instalaciones de A Proa, que pertenece a la red provincial de espacios de trabajo colaborativo, y dará soporte a un total de 15 proyectos, seleccionados a través de una próxima convocatoria.

Los criterios de valoración de la selección tendrán en consideración la promoción de proyectos diversos e inclusivos. Del mismo modo, se priorizará la incorporación de aquellos que tengan el idioma gallego como lengua vehicular y se establecerán mecanismos que garanticen una representatividad equilibrada de género y para la incorporación de personas jóvenes menores de 30 años al sector.

Los destinatarios del proyecto son nuevos creadores del sector con proyectos no iniciados, en fase de creación o desarrollo, que no tengan fecha de inicio de rodaje previsto. Podrán participar cortometrajes, largometrajes, series, documentales de creación o participativos, narrativas inmersivas y de realidad virtual y otros contenidos audiovisuales y de carácter digital fundamentalmente narrativos, primando el alcance local y provincial.

Además, los participantes podrán optar a una convocatoria de bolsas que cuenta con 70.000 euros de presupuesto, seleccionando siete proyectos que podrán recibir una ayuda de hasta 10.000 euros que deberán destinarse a la creación y desarrollo de su propuesta. Por otra parte, en cada convocatoria los seleccionados participarán en una academia formativa, la AV/AV School.