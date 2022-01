Crispación en Milladoiro por los ladridos día y noche de dos perros encerrados en un piso

Los vecinos del edificio número 1 de la plazoleta do Porto, en Milladoiro, llevan lidiando desde junio con los continuos ladridos de dos perros que están encerrados en un piso.

Según una de las afectadas, “ladran día y noche, y pese a que avisamos a la Policía Local, presentamos firmas, pusimos los hechos en conocimiento del Concello de Ames y denunciamos ante la Guardia Civil, nadie ha hecho nada”. Al parecer, también han resultado infructuosos los esfuerzos para contactar con los dueños, tal como pudo comprobar este diario, ya que no residen regularmente en el tercero C, inmueble en el que están los dos canes. Además, los orines y excrementos de ambos animales caen por la terraza, afectando tanto a balcones privados como a las aceras que miran a la Travesía do Porto.

Sin embargo, y como los canes está bien alimentados y cuidados, no existe margen de maniobra para revertir la situación, apuntaba el propio alcalde a preguntas de este diario.