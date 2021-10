Cristina Guillín publica sus historias del rural xalleiro a golpe de teléfono móvil

Hiedra es el título del libro de la xalleira Cristina Guillín Amarelle. Su ámbito profesional es la medicina, pero se le da muy bien escribir, como cualquiera puede comprobar. En tiempos de confinamiento empezó a hacer textos en el teléfono móvil, sin ninguna pretensión editorial. “Naceu espontáneamente nun proceso de catarse en plena pandemia, para liberar tensións”. Y aunque no pretendía publicarla, al final la compartió en la plataforma Amazon donde se puede comprar en formato digital y físico.

“Non tiña idea de publicala. Non é unha novela ao uso, é un conxunto de historias mesturadas” con una portada obra de la fotógrafa Lorena Blanco Guillín. Las largas jornadas de trabajo en el sector sanitario, se combinaban con horas de soledad. En este libro, la realidad se combina con la fantasía. Ella misma define el volumen como una historia de la mujer rural en Galicia. Las vivencias de una niña en la “transición vertixinosa” que en los años 90 sufrieron los pueblos, hacia la modernidad. Lo que trajo progreso pero también arrasó con costumbres, tradiciones y muchas historias. Innumerables. “En la aldea de ahora no quedan vacas. Ni cerdos. Ni tractores en abril. No hay bicicletas ni Martes de Carnaval ni Viernes Santo. Por no haber ya no hay ni historias” escribe Guillín en su ópera prima.

Ella es una boya salvadora para unas cuantas historias. No oculta su territorio, la parroquia de Bazar. Al contrario, lo enseña al mundo. El molino de Turnes, el castro, el nacimiento del río Xallas.“É un mundo moi verde, moi acuático” recalca. El rural xalleiro para la humano y para lo divino. Y aunque es mujer de ciencia, también se deja seducir por el misterio y las gentes que “utilizaban as portas que unen a vida dos vivos coa dos mortos”. La Santa Compaña o las enfermedades del alma. “As enfermidades mentais entendíanse desde unha perspectiva máxica” puntualiza la doctora.Y reivindica que no se olvide todo el vasto patrimonio cultural y oral que hay en las aldeas y parroquias: “É un tesouro que se está perdendo”, reseñaba.

DESCONEXIÓN. Considera que algunos de los males que nos afectan, están relacionados con esa desconexión del cordón umbilical de la tierra. Esa ruptura con las raíces. “As veces vivimos moi superficialmente,apartámonos da terra e desnaturalizámonos. Por que hai unha desigualdade entre a velocidade do mundo e a nosa propia evolución”. Se da la casualidad que en la misma parroquia de Bazar (Santa Comba), vive la poeta Regina Muñiz, que gestiona la granja-escuela Villa Regina. Otra bandera para reivindicar los espacios naturales y la vida en las aldeas.

Cristina Guillín Amarelle ya trabaja en difundir Hiedra en las librerías, al tiempo que prepara una nueva obra. Si la primera estaba redactada en castellano esta será en gallego. Eso sí, seguirá pegada al mundo rural, al murmullo del río, al baile de las mariposas, al olor a hierba y a la “xiada”, al caminar totémico de las vacas. Con sabor a tierra, a maíz y a los “contos da lareira”. Y con la habilidad que denota esta joven xalleira con la pluma. O mejor dicho, con el teléfono móvil.