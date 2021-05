Cuatro concellos y veinticuatro entidades en la primera y más solidaria Feira do Voluntariado

Incluye relatorios. Pero también talleres, muestras, actuaciones musicales e incluso la posibilidad de desatar su vena solidaria donando bicis para africanos sin recursos. Se trata de la I Feira do Voluntariado de Ames que atraerá a 24 entidades y cuatro concellos (Brión, Vedra y Negreira, además del anfitrión) hasta las veinte carpas que se dispondrán en los jardines del Pazo da Peregrina los días 28 y 29 de este mes.

Este foro humanitario está organizado por la concejalía de Benestar, con Luísa Feijóo al frente, a través de la Oficina do Voluntariado de Ames, que coordina Rubén Ramos. Y entre las posibilidades que oferta, está la de visitar la exposición Ames Coopera, donde podrán dejar sus bicicletas usadas. Además, las entidades participantes mostrarán sus proyectos y cualquiera que lo desee podrá obtener información para hacerse voluntario “e colaborar en calquera dos múltiples programas que se dan a coñecer no evento”, apunta la organización. ¿Y cómo disfrutar del programa? pues para participar de sus actividades y conciertos “o único que se esixe é a doazón de alimentos non perecedoiros”.

Y es que, por ejemplo, el viernes actuará la cantautora arzuana M.J Pérez y el sábado los locales Arévalo e Giannetto Rock Soul, siempre al término de cada jornada del foro. Asimismo, incluye buses gratis desde O Milladoiro y parroquias para asistir (hay que llamar a los teléfonos 662 377 302 o 683 327 375).

Según Feijóo, “a crise sanitaria, social e económica provocada pola COVID puxo de manifesto mais que nunca a necesidade e a importancia do voluntariado, dese traballo, ese tempo, ese coñecemento e esa formación” hacia los más vulnerables.