Destinan millón y medio de remanente para evitar que las partidas se agoten

El pleno de Ames debatirá este jueves la aprobación de un suplemento de crédito, por importe de 1.546.120 €, financiado con el remanente de tesorería para gastos generales. Desde las 20.30 h. también se abordará la primera modificación del Plan de medidas antifraude; prórroga del convenio de colaboración con Teo para la gestión compartida del servicio de atención temprana; la participación en la segunda fase del POS+ Adicional 2022 y la aprobación inicial del reglamento de funcionamiento del mercado de venta ambulante y su tasa.

En cuanto a ese suplemento de crédito, por algo más de un millón y medio, se debe a que ante la proximidad del final de ejercicio es necesario dotar de crédito a partidas cuyo saldo es insuficiente. Se destinaría para gastos de inversiones, que ascienden a 616.179,06 euros, la mayoría gastos ejecutados y que responden fundamentalmente al mantenimiento de infraestructuras de servicios. Otros se destinan a acometer reparaciones en caminos, carreteras, arreglo de maquinaria en distintas instalaciones o compra de mobiliario (por 281.887,60 euros). Asimismo, se dota crédito por importe de 291.291,46 euros para ejercer el derecho a la compra de los locales del edificio multiusos de Aldea Nova, sede de la Escola de Música y propiedad de Ruafer, y 43.000 € para los accesos Ventín-Paramuíño.

Dicho suplemento de crédito también se destina a gastos corrientes con el objeto de evitar que al final de ejercicio queden pendientes de imputar al presupuesto, produciéndose demoras en el pago de las obligaciones. Al hilo, hay que destacar el incremento del gasto derivados de las limpiezas extraordinarias o productos de limpieza (86.500 euros), suministros eléctricos (223.088,79 euros) o mantenimiento de instalaciones (198.328,44 euros), monitorización de comedores y demás servicios de conciliación (188.000 euros).

PERSONAL. Para gastos de personal reservan 26.206,24 euros de cara a la contratación por programa de un técnico de administración general, para puesta en marcha de los procesos de estabilización, y de un asesor jurídico de urbanismo, también contratado por programa, de cara al diseño y puesta en marcha de procedimientos para la tramitación electrónica de licencias de obra o comunicaciones previas, entre otras. Dicho importe es para los costes que conllevan ambos programas desde octubre a diciembre de 2022. La necesidad de efectuar esta modificación se debe a la necesidad de dar cobertura a gastos para que, finalizado el ejercicio, no se encuentren pendientes de aplicar al presupuesto, y no condicionen el período medio de pago, por lo que no es posible demorar su aprobación.

Por otra parte, se tratará la primera modificación del Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Ames que fue aprobado en la sesión plenaria de 31 de mayo de 2022. La concejal de Transparencia, Vanessa Vidal, propuso hacer dos modificaciones sobre el texto inicial que afectan al control interno y también a la declaración de ausencia de conflicto de intereses. Y dichas variaciones deberán ser debatidas por la Corporación municipal.

Otro de los temas incluidos es la primera prórroga del convenio de colaboración con Teo para la gestión compartida del servicio de atención temprana y, además, se hablará de la participación del Concello en la segunda fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios en la que se puede incluir gasto corriente, nuevas inversiones sostenibles y revisión excepcional de precios.

Por último, constan dos puntos relacionados con el mercado de venta ambulante. El primero será la aprobación inicial del reglamento de funcionamiento del mercado de venta ambulante del Ayuntamiento de Ames, y el segundo trata sobre la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que regula la tasa de instalación de puestos en dicho ferial. El proyecto de nueva ordenanza fiscal fue sometido a consulta pública durante el plazo de 20 días hábiles sin que se presentara ninguna sugerencia. Y si dicha normativa local es aprobada por la Corporación, tendrá que estar en exposición pública durante un plazo de 30 días hábiles. En el caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial quedará elevado a definitivo de forma automática.