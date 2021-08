Diálogo para sumar a los jóvenes a la toma de decisiones de gobierno

Entre los munícipes y mandatarios que se dieron cita el pasado lunes en el encuentro, a través del que también se clausuró do proyecto europeo From immigration to integration, estaba la regidora xalleira, María Pose. “Alí tratamos dous temas; por unha banda, o irmandamento europeo que fixemos varios concellos, entre eles o noso en 2017, e no que tres mozas de Colombia, Portugal e países nórdicos falaron do que supón traballar aquí”. Y, por otro, el de voluntariado. “Neste punto os políticos que acudimos falamos dos nosos gobernos, da admistración local, e as diferencias que existen entre as de aquí e as de fóra. Penso que o importante é abrir os nosos concellos a outros municipios, porque podes darte conta de que existen máis xeitos de pensar”, algo que también redunda en la integración de los inmigrantes.