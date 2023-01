Donan juguetes para decenas de familias sin recursos en A Baña

La campaña solidaria de recogida de juguetes puesta en marcha durante esta Navidad por el Ayuntamiento de A Baña se cerró con gran éxito de participación. Así, los vecinos hicieron gala una vez más de su solidaridad, lo que permitió recaudar en torno a medio centenar de juguetes, todos ellos en un notable estado de conservación.

La campaña tenía por objeto contribuir a que ningún pequeño del municipio se quedara sin juguetes en estas fechas tan especiales, al tiempo que permite compartir aquellos en buen estado que hay en muchos hogares y que ya no se usan, pero siguen teniendo mucha vida, y entregárselos a los niños de familias más vulnerables para que puedan disfrutar de ellos.

Según explica la concejala de Cultura, Lorena Trillo, gran parte de los juguetes depositados de manera solidaria desde el pasado 28 de diciembre y hasta el 4 de enero en la casa de la cultura de A Baña fueron entregados a la chavalada de familias más vulnerables y/o con menos recursos del municipio, siguiendo el baremo del departamento de Servicios Sociales.

“Unha vez cubertas as necesidades para as familias do concello que o precisaron, como aínda quedaban agasallos doados pola veciñanza decidimos entregalos á aula hospitalaria infantil do Clínico de Santiago”, indica Lorena Trillo. Con esta acción, el Concello quiso contribuir “a que os nenos e nenas que por diversos motivos teñen que pasar estas datas tan especiais hospitalizados poidan tamén gozar dun agasallo, mantendo viva a chama da maxia e da ilusión”, reseñaba Trillo.

Lorena Trillo quiso agradecer, en nombre del Ayuntamiento, la implicación y la solidaridad de los lugareños en la campaña de recogida de juguetes solidaria. “Estamos moi contentos co resultado da campaña e queremos agradecer a todas as persoas da Baña que contribuíron a arrincar un sorriso este Nadal a unha crianza co simple xesto de compartir e doar ese xoguete, usado, seminovo ou novo”, subrayó la responsable de dicho departamento.

Recordar, sin salir de la comarca barcalesa, que para la próxima semana concluye la otra gran acción solidaria: la de las Amas de Casa de Negreira, que recogieron alimentos durante estas fechas.