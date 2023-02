Dos años de nasas a rebosar de pulpo en la zona costera de Caión a Rianxo

El armador y expatrón mayor de Corcubión, José Domínguez, que dedicó buena parte de su vida a la pesquería del pulpo, tiene claro que la abundancia o escasez del preciado cefalópodo depende fundamentalmente “do clima”.

Así lo defendía cuando diversas voces apuntaban a una sobreexplotación del recurso y se discutía sobre la necesidad de ampliar las vedas, y así lo sigue defendiendo ahora “pois esto non depende si un barco levaba máis ou menos nasas, senón de que nos meses de setembro e outubro soplen os ventos do sur e que se dén as correntes favorables”. Si es así, añade, “esto favorecerá a abundancia de plancto e tamén de polbos, pois teño claro que esta é unha especie migratoria que busca os espazos que máis lle favorecen”.