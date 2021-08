El buque insignia del senderismo dubrés se convierte en selva

El grupo municipal de Anova en Val do Dubra denuncia el estado de abandono en el que se encuentra una de las rutas de senderismo emblema del municipio: la de A Fervenza do Rexedoiro. Se trata de un itinerario de trece kilómetros de recorrido, homologado y puesto en valor en el anterior mandato... y que ahora parece una selva.

Este recorrido parte del Campo da Feira de Bembibre en dirección a la Capela de San Xoán y desciende hacia el puente de Rodís para subir luego a la Fervenza do Rexedoiro, en el río Porto Nabo, y regresar luego por las carballeiras cantadas por Pondal, a la orilla del río que da nombre al municipio, desembocando en el lugar de inicio.

Y pese a que el trayecto es ya un referente en la comarca, y semanalmente decenas de personas se acercan a Val do Dubra “para percorrela e disfrutar do noso patrimonio natural e tamén gastronómico, pero o goberno local tense desentendido por complento das funcións de promoción e mantemento da mesma”, aportan desdde la formación que lidera Antonio Negreira.

“Ao longo destes dous anos non se realizou ningunha mellora de remarcado e reposición de sinais e a estas alturas do ano non se arranxaron aínda os desperfectos orixinados polos efectos do inverno nin se realizou a oportuna limpeza de mateza, o que a fai moi complicada para nenos e non apta para o uso de vestimenta curta”, reseña.

Asimismo, el portavoz de Anova también acusó en el último pleno al gobierno tripartito “de non defender o patrimonio natural do Concello e non cumplir coas súas funcións o estar a consentir todo tipo de agresións e cortas incontroladas de arbores autóctonas, para ser sustutuidas por eucaliptos, nesta paraxe da Ribeira do Dubra que conta cunha norma de protección específica que prohíbe este tipo de plantacións”, subrayan a este diario.

“Con este actitude de mirar para outro lado e deixar facer, defendida pola señor alcalde, o que está a facer o goberno, aparte de mermar o valor natural e paixaxístico, é deixar nunha situación de indefensión legal aos veciños”.