El PP solicita explicaciones de los trabajos en el viejo campo de fútbol de Biduído

El Partido Popular de Ames acaba de emitir un comunicado en el que pide explicaciones al gobierno local acerca de cuáles son las actuaciones concretas previstas del Plan Ames Progresa para el campo de fútbol de Biduído. “La información difundida por el PP de Ames el pasado mes sobre el estado tercermundista de las instalaciones municipales para la práctica del atletismo no sentó demasiado bien al alcalde, quien acusó al Grupo Popular de deslealtad por el simple hecho de haber votado a favor del Plan Ames Progresa. Como si ese voto fuera una patente de corso para invertir tan alta suma de recursos de los vecinos de Ames dónde, cuándo y cómo él quiera. Por ello es preciso recordar que el 29 de julio del 2021 se aprobó en sesión plenaria, por unanimidad de toda la Corporación, el denominado Plan Ames Progresa”, señalan desde el partido.

Según indican en la información proporcionada a los concejales se hacía referencia a dos inversiones: la compra del campo de fútbol de Biduído, con un presupuesto de 58.000 euros; y una partida de 42.000 euros para mejoras en las instalaciones de atletismo, “sin más especificación sobre el tipo de mejoras que estaba previsto acometer”, apostillan.

“Ambas inversiones exigieron también la correspondiente modificación del anexo de inversiones, así como la aprobación de un suplemento de crédito para poder financiarla, iniciativas votadas favorablemente por el Grupo Popular. Según el anexo de inversiones, la ejecución de estas inversiones estaba prevista para el ejercicio 2021; aunque en julio de 2022, un año más tarde, aún estaban pendientes de ser licitados. Y no cambiaron mucho las cosas porque en la actualidad no se avanzó nada. Y a pesar de todo esto y de no tener más información que la de una simple denominación y una cantidad, el Grupo Popular, por responsabilidad política, votó a favor del Plan Ames Progresa. Un Plan que el gobierno local está ejecutando a su antojo, demostrando una total incompetencia”, consideran desde el PP de Ames.

Desde el partido se preguntan: “¿Es deslealtad haber apoyado al gobierno local aprobando el Plan Ames Progresa sin que se haya proporcionado ningún tipo de información sobre cómo y cuándo tiene pensado invertir el dinero destinado a las instalaciones de atletismo? ¿Quién actúa con deslealtad? Cualquier vecino de Ames entendería precisamente todo lo contrario, y pensaría, o al menos así lo piensa el Grupo Popular, que quien realmente actúa con deslealtad es el gobierno local que abusa de la responsabilidad política de la oposición para obtener el respaldo de un Plan que luego implementa como quiere, lo ejecuta a su antojo, como le da la gana y, lo que es aún peor y desleal respecto al resto de grupos de la oposición, ocultando información y utilizando el Plan con fines partidistas y electoralistas”, señalan.

Respecto al antiguo campo de fútbol de Biduído y las actuacións pendientes, los populares le han solicitado información al Ayuntamiento para conocer cuáles son las mejoras concretas que se van a ejecutar en las intalaciones: “¿Va el gobierno local a instalar el círculo o contenedor de lanzamiento y el pasillo de lanzamiento? ¿Va el gobierno local a hacer los fosos de caída para el salto de longitud y triple salto? ¿Qué tipo de pistas tiene pensado hacer? ¿Va el gobierno local a hacer todo lo que está pendiente? El PP ha tenido conocimiento de que circula una especie de borrador del proyecto donde viene reflejado lo que tiene pensado hacer el gobierno local para convertir el campo de futbol de Biduído en unas instalaciones que esperemos sean apropiadas al menos para entrenar, por ello ha pedido también copia de este documento”, insisten desde el partido de la oposición.