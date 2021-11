En busca del petroglifo perdido

Dicen los expertos investigadores del patrimonio arqueológico de la Asociación Cultural A Rula que, si hacemos caso a la tradición, la mítica Reina Lupa tiene los mismos hogares que casas tuvo Rosalía de Castro esparcidas por Galicia. Y, al hilo, se lamentan de que, mientras algunas viviendas de la ilustre escritora se convirtieron en cuidados museos y centros culturales destinados a perpetuar su memoria, los castros en los que reinó la receptora de los restos del apóstol Santiago “quedaron baixo o coidado dos sempre presentes mouros mitolóxicos que habitan baixo a terra”.

Un claro ejemplo de ello es el Castro Lupario, a cuyos pies estaba el antiguo camino real que enlazaba Padrón y Compostela.

“A pesares da súa monumentalidade, evidente pese o paso do tempo, e a ser un dos escenarios principais das lendas xacobeas, só se ten realizado nel unha única pequena intervención arqueolóxica a principios dos anos 70 do século pasado, a cargo dos profesores universitarios Fernando Acuña Castroviejo e Milagros Cavada Nieto”, indican desde la entidad.

Como resultado de esos trabajos se recogieron numerosos fragmentos cerámicos, una pequeña piedra con un petroglifo de círculos concéntricos, que apareció reaprovechada en un muro, una cabeza de piedra (localizada en el muro del Pazo de Faramello), unas monedas romanas datadas entre los siglos II y IV d.C. que estaban en manos de una familia de Texexe, y un medallón. Algunas de estas piezas se conservan en el Museo das Peregrinacións y el Museo do Pobo Galego.

Después de que el yacimiento resultase afectado por las limpiezas con maquinaria pesada realizadas por la Dirección Xeral de Montes en 2010, en los últimos cuatro años los concellos de Rois y Brión acometieron la limpieza de la maleza de buena parte de la superficie del castro, dejando de nuevo al descubierto sus bien conservadas defensas.

Asimismo, el municipio de Rois y la Xunta realizaron recientemente un campo de voluntariado en el que se estudiaron los restos y se limpió la zona exterior de las murallas.

Pero quedaban dos enigmas por resolver en el Castro Lupario: dos petroglifos perdidos en el tiempo.

Y en eso andan los socios y socias del colectivo A Rula que, siguiendo las valiosas pistas del investigador de arte rupestre Jorge Guitián, han dado ya con uno e intentan localizar el otro. Guitián había identificado hace dos décadas en su tesis de doctoramiento una serie de yacimientos que aún hoy permanecen inéditos. Entre ellos figuraban dos piedras grabadas localizadas en el entorno inmediato del Castro Lupario. Los integrantes de la asociación A Rula se lanzaron a la aventura y, tras dos jornadas rastreando el terreno en base a las instrucciones de Guitián, encontraron una de ellas.

Se trata del petroglifo de O Faramello: una piedra horizontal de grandes dimensiones situada a ras de suelo y localizada al pie de la ladera sur del Castro Lupario, a unos quince metros del camino que baja hacia la aldea de Angueira de Castro (Rois).

Conserva varios motivos, una combinación de círculos concéntricos y una pequeña inscripción.

Por su parte, vecinos de Angueira y el Concello de Rois también anduvieron en busca de estos petroglifos. En este momento, todos ellos andan entusiasmandos a la busca del segundo, que todavía permanece desaparecido.

“Por desgraza, o castro tamén é obxecto doutros intereses: os económicos. A Rede Eléctrica de España escolleu o lugar para instalar no seu límite oeste a liña eléctrica que precisa para transportar os 22.000 voltios que xerarán os parques eólicos proxectados na Costa da Morte con similar falta de sensibilidade”, explican desde la asociación A Rula.

“Os veciños de Angueira estanse a mobilizar contra uns intereses que non son os seus e procuraron a principios de 2020 a máis que xusta declaración de Ben de Interese Cultural para o castro e o conxunto patrimonial espallado pola súa contorna. Malia os múltiples apoios recibidos, entre eles os do Consello da Cultura Galega, o Concello de Rois ou a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, o voto en contra do Partido Popular imposibilitou o inicio do expediente”, lamentan.