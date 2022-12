En marcha la remodelación del edificio del conservatorio municipal de música de Noia

En su apuesta por la recuperación y actualización de los inmuebles de titularidad municipal, el Ayuntamiento noiés ha puesto en marcha el proyecto de mejora energética del conservatorio municipal de música Felipe Paz Carbajal, ubicado en O Campo de Noia. La actuación propuesta supone una inversión total de 727.000 euros, que prevén financiar con fondos Next Generation –a los que opta la administración municipal– y con recursos propios.

Según explicó el alcalde, Santiago Freire Abeijón, en este presupuesto hay dos partidas significativas. Por un lado, “a renovación das carpinterías exteriores e interiores, cerraxerías, vidros e protección solares, para mellorar o illamento, a impermeabilización e as condicións de climatización no só no inverno, senón tamén no verán. Suporía unha mellora significativa a prol da eficiencia enerxética”, aseguró el regidor noiés. Para estos trabajos se reserva una partida de 127.000 €.

Por otro lado, se destinarán cerca de 250.000 euros a la mejora de los aislamientos e impermeabilizaciones de las fachadas, “co cal, aparte de corrixir determinados problemas de humidades que había nalgunhas paredes, isto supón unha mellora tamén das condicións térmicas do edificio”, afirmó al respecto Santiago Freire Abeijón.

El proyecto también contempla otras mejoras, como la reorganización de los espacios en el interior. Al respecto, el mandatario local explicó que el inmueble fue cambiando de usos: fue centro de salud, un colegio y, finalmente, lleva años dedicado a conservatorio. “É un edificio dunhas dimensións importantes e catro niveis. Nel conviven tanto a Banda de Música Municipal como os alumnos do conservatorio; con esta reorganización o que se pretende é optimizar os espazos”, manifestó el alcalde noiés.

La instalación en cuestión fue dotada recientemente de un nuevo sistema de calefacción con una caldera de pellets. “Mellorouse significativamente nos últimos anos pero realmente agora trátase dun investimento moi ambicioso”, dijo Santiago Freire, quien señaló que valoraron trasladar el conservatorio a otra ubicación “pero con esta modificicación pódeselle dar un carácter actualizado que cumpre perfectamente os requisitos que se demandan dende eses servizos”.

Según indicaron desde la administración local, las actuaciones en el centro Felipe Paz Carbajal –previstas como más urgentes– se llevarán a cabo a principios del próximo año, mientras que los demás trabajos dependerán de la comunicación de la aprobación de la ayuda y su posterior proceso de licitación.