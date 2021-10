Escolares de tres colexios da Laracha limparán este venres a praia de Caión

A Laracha. O vindeiro venres 15, os CEIPs da Laracha colaborarán na limpeza organizada pola Adega simultaneamente en varios puntos de Galicia. “Ante o gran problema que está a supoñer a contaminación dos nosos mares polo vertido indiscriminado de lixo e plásticos, parécenos de vital importancia inculcar no noso alumnado actitudes de respecto e coidado do medio ambiente, e coidamos que non hai mellor maneira de facelo que atallando o problema dende o máis próximo, o que ven cada día”, afirma o director do CEIP de Caión, José Roca Moro.

Participarán alumnos e docentes de quinto e sexto do CEIP Alfredo Brañas, de Paiosaco; de sexto do CEIP Ramón Otero Pedrayo, da Laracha, e do CEIP de Caión. O Concello da Laracha tamén colaborará dun xeito activo, facilitando medios e materiais precisos para que a limpeza poida facerse segura e eficazmente. Recomendan a todo o alumnado que leva lubas, calzado e roupa adecuada a situación climatolóxica. Nesta ocasión non poderán contar coa axuda e colaboración dos familiares do alumnado nin de outro voluntariado da vila.