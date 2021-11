Exigen al tripartito que licite ya un contrato de suministro eléctrico contra el despilfarro

El PP deAmes acusa al tripartito de Ames de continuar, año tras año, “derrochando en el recibo de la luz por su negativa a licitar el contrato de suministro eléctrico”. Además, recuerdan que el pasado 16 de noviembre “el pleno de la Corporación tuvo que salir en auxilio del gobierno socialista y aprobar un suplemento de crédito, con cargo al remanente de tesorería, por más de 87.000 euros para pagar una factura eléctrica que llegará a los 800.000 euros”.

Hay que recordar que en 2019, Ames se adhirió a la contratación centralizada de la FEMP, y desde ese momento se está trabajando en identificar los suministros a los efectos de formalizar los contratos correspondientes. Los populares creen que, de pretender ahorrar más de un 50 % en la factura de la luz mediante inversiones superiores a los dos millones de euros, se pasó “a tener que utilizar más de 87.000 euros del Remanente de Tesorería para pagar gasto por suministro energético no presupuestado”. Y es que los 720.650 euros destinados a sufragar el gasto energético parece que no han sido suficientes, siendo necesario añadir 87.000 euros más. “En total, el gasto de la factura eléctrica de Ames, durante el 2021, superará los 800.000 euros. Esta es la cruda realidad del Concello: una factura eléctrica que crece año tras año ante la pasividad de un gobierno local que no logra reducir la factura”, apostillaban desde la oposición en un comunicado.

Recuerdan, asimismo, que desde hace años el ejecutivo local “está inmerso en diferentes proyectos para conseguir ser eficientemente en el 100 % de su territorio y conseguir un considerable ahorro en la factura de la luz”, y entre los distintos proyectos figura el que definen como más ambicioso: el del cambio de las luminarias convencionales por luminarias LED en todo el rural. Representa el 64 por ciento del total de los puntos de luz públicos de Ames, un proyecto con un presupuesto inicial previsto para su ejecución de 1.470.288,94 euros, “y con el que se pretendía ahorrar un importe de 135.563 euros al año”.

INICIATIVAS. Pero además, junto a esta iniciativa, están las distintas dirigidas a mejorar la eficiencia energética de la iluminación de O Milladoiro, con un presupuesto base de licitación de 356.837,92 euros; el de cambio de iluminación en Bertamiráns, con un montante inicial de 361.459,3 euros, y el de ahorro en los edificios públicos de Ames. “En total, dieciocho edificios públicos repartidos entre Milladoiro y Bertamiráns, y que suponen anualmente un gasto eléctrico aproximado de 95.000 euros”. “Es evidente, por tanto, que el gobierno local ha fiado principalmente la consecución del objetivo de reducción de la factura de la sustitución de las luminarias”, continúan al hilo de una apuesta “que se está demostrando no ser tan efectiva como se ha publicitado una y otra vez. En cuanto al ejercicio 2021, el tripartito presupuestó para gasto en suministro eléctrico un total de 720.650 euros”, un 4,64 % menos que lo que se destinó en el ejercicio anterior. Destacan, de esta manera, que las previsiones no se cumplieron, “y ha sido necesario incrementar el crédito necesario para pagar la factura energética”, con un sobrecoste de la factura eléctrica durante el presente año 2021 que “supondrá aproximadamente un incremento del 12 % de lo presupuestado inicialmente”.

Y aún hay más. Los populares divulgan que la falta de previsión del gobierno tiene todavía mayores consecuencias si cabe, explicando que la escalada del coste de la energía “hace prever que en el próximo ejercicio 2022, la factura eléctrica a la que tendrá que hacer frente el ejecutivo local será considerablemente más abultada, por lo que el gobierno socialista tendrá que dedicar una partida mayor en los presupuestos del 2022”. Algo que creen podría haberse evitado si “hubiera hecho bien los deberes”.

A modo de comparativa, dejan caer que “año tras año” la Xunta de Galicia cierra contratos blindados por su suministro eléctrico, protegiéndose del sobrecoste de la luz y ahorrando en la factura de la luz, mientras que en Ames, “año tras año, el gobierno local lleva derrochando en la factura de la luz. Año tras año, la Intervención municipal lleva advirtiendo de la necesidad de licitar el contrato de suministro eléctrico; y año tras año el tripartito lleva mirando para otro lado”.

Desde que en 2019 el Concello de Ames se adhirió a la contratación centralizada de la FEMP, según informe de alcaldía de 12 de agosto de 2021, “se está trabajando en identificar los suministros” para formalizar los contratos concretos, termina el PP.