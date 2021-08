Éxito rotundo dos Seráns de Tapia en xullo

O programa dos Seráns de Tapia, organizado pola concellaría de Cultura, presentábase a finais de xuño cunha extensa e variada programación. Este tiña dous obxectivos: revalorizar a contorna da Praia Fluvial e democratizar a cultura levándoa ao rural. Así pois, ao longo do mes de xullo, esta iniciativa acolleu a un total de 500 persoas, cun aforo limitado por actuación aos 70 espectadores, que se acadaron sempre.

O éxito da devandita actividade cultural, reside en potenciar un espazo privilexiado e nunha variada programación que abrangue dende público familiar, adulto e mocidade. Ademais, un dos factores claves foi o tempo, xa que xoves tras xoves tivo clemencia e respectou aos diferentes espectáculos que se celebraron ao longo do desapracible mes.

Doutra banda e, quizais, un dos factores máis transcendetais para a gran acollida que esta recibiu, foi o gran repertorio de idades que as actuacións de cada xoves incluían, dado que ao longo do mes a Praia Fluvial de Tapia acolleu dende obras de comedia musical, da man do grupo Píscore e espectáculos de índole circense como o levado a cabo por Elena Vives e a súa obra A gata Xaponesa: As viaxes de Bowa. Ademais, a estas representacións uníronselle outras adicadas aos cativos e cativas, como a sesión de contacontos protagonizada pola Biblioteca Municipal de Ames e as súas narradoras Bibiana Calvo Ares e Divina Fernández Canosa. Por último e como era de esperar, a música tivo un papel predominante nos Seráns de Tapia e, nesta ocasión, foi da man do grupo Broken Peach. Así pois, dita iniciativa despide o mes de xullo para continuar ao longo de agosto e setembro.