Expoferr atrajo el interés de 1.400 alumnos de Formación Profesional

La Feria Profesional de Suministros y Ferretería Industrial, Protección Laboral y Maquinaria, Expoferr, abrió este jueves sus puertas en el recinto ferial de Silleda arropada por cientos de profesionales y 1.400 alumnos de treinta centros de Formación Profesional de Galicia. El grupo coincidió el mostrar su interés tanto por los artículos expuestos como por las demostraciones que realizaron los fabricantes que están presentes en el recinto.

Con este foro, que celebra su tercera edición y permanecerá abierta hasta el sábado en las instalaciones de la Feria Internacional de Galicia Abanca, abre su calendario ferial. Fue inaugurada por el vicepresidente segundo y conselleiro de Xusticia y Deportes, Diego Calvo. En el acto inaugural, que contó también con la presencia del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y del director general de la Fundación Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán, Diego Calvo destacó la celebración del único foro sobre suministro y ferretería del noroeste peninsular, “un encuentro referente en un recinto también referente en Galicia y que cerró el año 2022 con cifras récord en varias ferias”, apuntó el vicepresidente. El conselleiro Educación y Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez, además de recorrer el certamen, aprovechó su estancia para intercambiar impresiones con el alumnado que se dio se dio cita allí.

El grupo de estudiantes que asistió a Expoferr se está formando en distintas ramas de FP, como son el transporte y mantenimiento de vehículos, instalación y mantenimiento, electricidad y electrónica y fabricación mecánica. Acompañados de un centenar de docentes pudieron conocer y preguntar sobre los productos que exponen las 320 firmas de 11 países que están en la feria representadas por 110 fabricantes.

Herramientas de mano y de corte, abrasivos, tornillería, soldadura, mantenimiento, químicos, herramienta eléctrica y neumática, elevación y mantenimiento, almacenaje, protección laboral y vestuario de trabajo, son algunos de los productos y materiales que se exponen.

Además, los estudiantes gallegos tuvieron la posibilidad de presenciare muchas demostraciones que se están llevando a cabo en el marco del certamen.

ASIDE Este viernes, Expoferr recibirá a los 36 socios de la Agrupación de Suministros Industriales de España (Aside), central de compras que cuenta con un volumen de facturación de 260 millones de euros. Ya en la jornada inaugural, los asociados de Aside compartieron la tradicional cena con expositores y miembros de la organización.