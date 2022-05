Extienden el pasotismo por Casalonga al PSOE de Teo

La polémica por el pasotismo del regidor de Teo tras ser convocado –sin éxito– por el catastro para oponerse a la expropiación del vial de Casalonga a favor de Toysal, sigue coleando. Y ahora es el PP el que critica su inactividad, pero también la del PSOE, que fue socio de Anova hasta hace apenas unos meses.

Así, los populares de Teo manifiestan su asombro y estupor ante las manifestaciones de las últimas horas de los socialistas, que según el portavoz José Manuel Guerra, “veñen agora coa fórmula máxica, cando durante moito tempo fixeron exactamente o mesmo que agora fai o alcalde”. “Entendemos que pasar do goberno á oposición é complicado, pero criticar o que ti mesmo fixeches durante tanto tempo no executivo, e ata hai dous días, é surrealista”, aporta la oposición.

REGISTRO. Precisamente, el PSOE emitió un comunicado en el que se refería a la reciente comisión de portavoces donde se instó al ejecutivo local que gobierna con cuatro ediles una Corporación de diecisiete a que se tantease cualquier vía posible, como el recurso a través del registro... pero, sobre todo, se denunciaba su pasividad para recurrir la inscripción catastral, un gesto que no quiso hacer el regidor. Además, manifestó anteriormente su negativa a negociar con Toysal hasta que se tramite un nuevo plan de restauración y se desafecte la cuadrícula minera.

Guerra considera “inconcibible que os socialistas compartiran goberno con Sisto ata setembro de 2021, e agora se presenten como salvadores”. Y recuerda que Uxía Lemus, la exconcejala de Urbanismo, “pasou oito meses co proxecto de Toysal agachado, e tres anos sen tomar unha soa iniciativa no ámbito das competencias municipais”.

“A ex edil do PSOE elaborou o primeiro informe de incompatibilidade urbanística un ano despois de que tivera o proxecto de Toysal nas súas mans e polo acoso dos veciños, e dictou a orde municipal de cese de actividade un ano despois de que os Populares pedíramos que revisaran a licencia da empresa... e agora veñen con prisas”. “A señora Lemus”, reseña Guerra, “cre que todo o mundo está confundido, agás ela; pero pouco a pouco a realidade demostra que a trabucada era ela”. “O doado é portar pancartas, enfrontarse á Xunta e xudicializar, pero nós sempre propuxemos e traballamos por un acordo entre as partes que permitira crear en Casalonga un amplo espazo ambiental”.